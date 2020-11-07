Rize´de heyelan; 3 ev boşaltıldı

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Abdullah UZUN/PAZAR(Rize), (DHA)- RİZE´nin Pazar ilçesinde, sağanak sonrası meydana gelen heyelanda, 3 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

İlçenin Zafer Mahallesi´nde gece etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçta toprak kayması sonucu tarım arazileri zarar gördü, 3 ev de tedbir amacıyla tahliye edildi. Vatandaşlar geceyi komşularının evinde geçirirken, mahallede AFAD ekiplerince teknik inceleme başlatıldı.

Zafer Mahallesi Muhtarı Muhammet Oral, yağışların etkisiyle heyelan meydana geldiğini belirterek, "Şükürler olsun ki binalara bir metre kala heyelan durdu. Mahallede gerekli güvenlik tedbirleri alındı ve vatandaşlarımız komşularının evlerinde geceyi geçirdi. Heyelan nedeniyle kalıcı önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize / Pazar Abdullah UZUN

2020-11-07 13:15:37



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