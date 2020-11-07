Çaykur Rizespor’da 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig'in 8. haftasını bay geçen Çaykur Rizespor, 3 futbolcusunun Covid19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Yeşilmavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Çaykur Rizespor Kulübü olarak sporcularımıza ve teknik ekibimize bugün yapılan Covid19 PCR testleri neticesine göre, toplam 3 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Üç sporcumuz da izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.