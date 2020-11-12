Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti



Doğancan İLEK/GÜNEYSU(Rize), (DHA)İSTANBUL´da, koronavirüs karantinasının son gününde evde kalp krizi geçiren Burak Genç (29) kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, babası Mehmet Genç (49) de, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 5 gün arayla hayatlarını kaybeden babaoğul, memleketleri Rize´nin Güneysu ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul´da yaşayan Mehmet Genç ve oğlu Burak Genç´e, 28 Ekim´de görülen semptomlar üzerine hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan baba Mehmet Genç, hastanede tedaviye alınırken, oğlu Burak Genç de evde karantina altına alındı. Evde izole olan Burak Genç, karantinasının son günü olan 6 Kasım´da, babasının durumunun ağırlaştığını öğrenmesi üzerine internet ortamında, `hastaların nasıl entübe edildiğine´ ilişkin araştırma yaptı. Burak Genç, bilgisayarda araştırma yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Aile fertlerince hastaneye kaldırılan ve yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Burak Genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Burak Genç´in cenazesi, memleketi Rize´nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

BABASI DA KURTARILAMADI

Burak Genç´in ölümünün ardından tedavisi süren ve hastane durumu ağırlaşan baba Mehmet Genç de dün hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Mehmet Genç, bugün salgın tedbirleri altına kılınan cenaze namazının ardından, daha önce oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba ve oğlunun 5 gün arayla yaşamlarını yitirmesi, akrabaları, ailesi ve komşularını hüzne boğdu.DHA-Genel Türkiye-Rize / Güneysu Doğancan İLEK

2020-11-12 11:51:55



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