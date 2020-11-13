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`Cici babaanne´, enerjisiyle hayran bırakıyor

DHA

`Cici babaanne´, enerjisiyle hayran bırakıyor


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)RİZE´de yaşayan Huriye Dilsiz (89) ilerleyen yaşına rağmen yaşama sevincini kaybetmeden çalışkanlığı ve neşesiyle gençlere örnek oluyor. Çevresinde `cici babaaanne´ olarak tanınan Dilsiz, uzun yaşamanın sırrının sağlıklı ve doğal beslenme olduğunu söyledi.
Kent merkezine bağlı Çiftekavak Mahallesi´nde yaşayan Huriye Dilsiz, ilerlemiş yaşına rağmen bitmeyen enerjisi, yaşama sevinci ve çalışma azmiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Evlerinin önündeki bahçede sebze yetiştiren, tavuk bakan Dilsiz, neşesiyle de çevresine mutluluk saçıyor. Torunlarına bakan ve `cicibaanne´ diye hitap edilen Dilsiz, enerjisini yöreye özgü organik yiyeceklere borçlu olduğunu söyledi..  
Huriye Dilsiz, son yıllarda yorulmaya başladığını belirterek, "Kendimi bildim bileli soframdan tereyağı ile minciyi eksik etmem. Eskiden ineklerim vardı, tereyağımı kendim yapardım. Şimdi çarşıdan alıyoruz, benim tereyağımı tutmuyor ama yine de soframdan eksik etmiyorum. 50 torunum var. İlgilerini hiç eksik etmezler üzerimden. Gün içerisinde bahçelerde dolaşıyorum, duramıyorum yerimde. Tavukları besliyorum, küçük bir bahçem var, orada sebze yapıyorum. Eskisi kadar gücüm yok ama yine de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi bir değişik hastalık çıktı maske ile dolaşıyoruz. Maskemi koynumda saklıyorum, yabancı birileri geldi mi hemen yüzüme takıyorum" dedi.
`NİNEMİZ ÇOK ENERJİK VE NEŞELİDİR´
Dilsiz'in torunlarından Zafer Dilsiz de "Ninemiz nüfusta 1931 doğumlu olarak gözüküyor ama mahalledeki yaşlılar onun 103 yaşında olduğunu iddia ediyor. Ninemiz çok enerjik ve neşelidir, hiç yerinde duramaz. Ben her gün muhakkak uğruyorum, onunla zaman geçiriyorum, şakalaşıyoruz, çok eğleniyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ Doğancan İLEK
2020-11-13 10:00:18

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