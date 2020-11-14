Çaykur Rizespor'un Antalya kampı sona erdi



Selman KUTLU/RİZE, (DHA) Süper Lig'de 8'inci haftayı bay takım olarak geçiren, ardından milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı da değerlendiren Çaykur Rizespor, Antalya Belek'te yaptığı kampı tamamladı.

Ligde 8'inci haftayı maç oynamadan geçiren ve milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya'da kampa giren Çaykur Rizespor, çalışmalarını tamamladı. Rize'ye dönen yeşil mavili takım, 9'uncu hafta deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kampla ilgili değerlendirmede bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stejpan Tomas, ligde çok iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "3 maçımızı art arda kazandık. Bu bizi daha yukarıya taşıyor. İnşallah seriye devam etmek istiyoruz. Uzun bir ara vardı. Bu arayı güzel bir kamp ile geçirdik. Önemli olan bu aradan sonra nasıl döneceğimiz ve bu aranın bize nasıl yansıyacağı. Ama genel olarak takımdan memnunum, çalışmalarımız çok iyi gitti" dedi.DHA-Spor Türkiye-Rize Selman KUTLU

2020-11-14 17:09:05



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