Çaykur Rizespor'un Antalya kampı sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor'un Antalya kampı sona erdi

DHA

Çaykur Rizespor'un Antalya kampı sona erdi


Selman KUTLU/RİZE, (DHA) Süper Lig'de 8'inci haftayı bay takım olarak geçiren, ardından milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı da değerlendiren Çaykur Rizespor, Antalya Belek'te yaptığı kampı tamamladı.
Ligde 8'inci haftayı maç oynamadan geçiren ve milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya'da kampa giren Çaykur Rizespor, çalışmalarını tamamladı. Rize'ye dönen yeşil mavili takım, 9'uncu hafta deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kampla ilgili değerlendirmede bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stejpan Tomas, ligde çok iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "3 maçımızı art arda kazandık. Bu bizi daha yukarıya taşıyor. İnşallah seriye devam etmek istiyoruz. Uzun bir ara vardı. Bu arayı güzel bir kamp ile geçirdik. Önemli olan bu aradan sonra nasıl döneceğimiz ve bu aranın bize nasıl yansıyacağı. Ama genel olarak takımdan memnunum, çalışmalarımız çok iyi gitti" dedi.DHA-Spor Türkiye-Rize Selman KUTLU
2020-11-14 17:09:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hasan Kartal: Maça çıkmadan maç kaybedilmez
YEREL HABERLER Hasan Kartal: Maça çıkmadan maç kaybedilmez
Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen başhekim, görevine döndü
Rize'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Rize'de trafik kazası: 1 ölü
Bu hamsinin ‘Doğum yeri Rize’ Rize açıklarında avlanan hamsi tezgahlarda yerini aldı
YEREL HABERLER Bu hamsinin ‘Doğum yeri Rize’ Rize açıklarında ...
Virüse karşı umut olan Türk bilim insanlarının akrabaları: Bize gurur yaşattılar
YEREL HABERLER Virüse karşı umut olan Türk bilim insanlarının ...
Rize Valisi Kemal Çeber'den Rizeliler'e karantina sitemi Vali Kemal Çeber: “Karantina kurallarına uymadığı için 1 kişiyi yurda aldığımızda 15 kişi bizi arıyor”
YEREL HABERLER Rize Valisi Kemal Çeber'den Rizeliler'e karantina ...
`Cici babaanne´, enerjisiyle hayran bırakıyor
YEREL HABERLER `Cici babaanne´, enerjisiyle hayran bırakıyor
Rizeli Şehit Polisler karakolların isimlerinde yaşatılacak
YEREL HABERLER Rizeli Şehit Polisler karakolların isimlerinde ...
Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını ...
Rize´de ata tohumu seferberliği
YEREL HABERLER Rize´de ata tohumu seferberliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X