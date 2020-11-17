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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor seriyi sürdürmek istiyor

DHA

Çaykur Rizespor seriyi sürdürmek istiyor


RİZE,(DHA)Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını kazanan Çaykur Rizespor, deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçında da galip gelerek, üst üste 4´üncü galibiyetini almayı hedefliyor. Yeşil-mavili ekip, pazar günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçında da galip gelerek üst üste 4´üncü galibiyet hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Atakaş Hatayspor deplasmanından alacakları puan ya da puanların ardında ise 2 zorlu maç daha oynayacak olan Rizespor bu maçların sonuçlarına göre ligdeki hedefini belirlemeyi planlıyor.
3 MAÇTA HEDEF 7 PUAN 
Yeşil-mavili ekip, hafta Atakaş Hatayspor maçının ardından kendi sahasında Galatasaray´ı konuk edecek, sonraki hafta ise ligin yeni ekibi olan Karagümrük deplasmanın da puan arayacak. Zorlu 3 maçtan en az 7 puan hesaplayan Rizespor, alacağı puanlara göre de ligdeki konumunu ve planlamasını belirleyecek.
SON 5 YILIN EN İYİ BAŞLANGICI
Öte yandan Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını kazanan Çaykur Rizespor, ligde bulunduğu son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Ligde son oynadığı  3 maçta  Ankaragücü (5-2), Sivasspor (0-2) ve Kayserisporu'u (1-0) mağlup etmeyi başararak 9 puan toplayan Çaykur Rizespor, bir maç eksiğiyle 11 puanla 7´inci sıraya yerleşti.
DHA-Spor Türkiye-Rize DHA
2020-11-17 12:08:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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