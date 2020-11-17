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Rize'de hafif ticari araç, dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Rize'de hafif ticari araç, dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı


Arzu ERBAŞ/KALKANDERE (Rize), (DHA) RİZE´nin Kalkandere ilçesinde, kontrolden çıkıp, dereye devrilen hafif ticari araçtaki sürücü Ahmet Faruk Ekmekçi (23) hayatını kaybetti, Ufuk Barış Beyaz (23) ise yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, ilçenin Soğuksu köyü mevkisinde meydana geldi. Ahmet Faruk Ekmekçi´nin kullandığı 53 ACE 277 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, İkizdere Deresi'ne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, güvenlik güçleri ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta yaralanan Ufuk Barış Beyaz, dereden kendisi çıkarken, suya kapılan sürücünün bulunması için AFAD koordinesinde çalışma başlatıldı. İkizdere Dağcılık Arama Kurtarma ve Kayak Spor Kulübü (İDAK) sporcularının da destek verdiği çalışmayla Ahmet Faruk Ekmekçi'nin cansız bedeni, kaza yerinden 100 metre uzaklıkta bulundu. Ekmekçi´nin cansız bedeni, otopsi için sağlık görevlilerince ambulansla hastane morguna götürülürken, araç da vinçle dereden çıkarıldı. Kazanın ardından Rize Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan yaralı Ufuk Barış Beyaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Kalkandere Arzu ERBAŞ
2020-11-17 13:32:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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