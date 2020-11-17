S\u00fcper Lig deki son 3 kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131ndan da 3 puanla sahadan ayr\u0131lan \u00c7aykur Rizespor, deplasmanda kar\u015f\u0131la\u015faca\u011f\u0131 Ataka\u015f Hatayspor haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Ye\u015filMavililer in orta saha oyuncusu Godfred Donsah, tak\u0131m olarak iyi bir hava yakalad\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek Hem daha fazla asist hem de daha fazla gol atmak istiyorum dedi. Haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 Mehmet Cengiz Tesisleri nde s\u00fcrd\u00fcren \u00c7aykur Rizespor\u2019un orta saha oyuncusu Godfred Donsah ligde bay ge\u00e7tikleri hafta ve sonras\u0131nda gelen milli ma\u00e7 aras\u0131yla birlikte 3 haftal\u0131k aray\u0131 iyi de\u011ferlendiklerini ve \u00e7ok iyi haz\u0131rland\u0131klar\u0131n\u0131 dile getirdi. Donsah Bu zamana kadar \u00e7ok iyi bir sezon ge\u00e7irdik. 3 haftal\u0131k ara da bizim i\u00e7in faydal\u0131 oldu. \u00c7\u00fcnk\u00fc farkl\u0131 kul\u00fcplerden gelen \u00e7ok fazla oyuncu bir araya geldi bu tak\u0131mda. Birbirimizi daha iyi tan\u0131ma ve daha iyi bir ortam yakalamam\u0131z anlam\u0131nda bu 3 haftal\u0131k antrenman s\u00fcreci bize faydal\u0131 oldu. \u00c7ok iyi ortam\u0131m\u0131z var \u015fu anda ve \u00e7ok iyi haz\u0131rland\u0131k\u201d dedi. Daha fazla gol atmak istiyorum Bir orta saha oyuncusu olarak skora daha fazla katk\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in m\u00fccadele edece\u011fini s\u00f6zlerine ekleyen Donsah \u201cBireysel anlamda daha fazla geli\u015febilece\u011fimi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Tak\u0131m arkada\u015flar\u0131m\u0131 tan\u0131ma ad\u0131na g\u00fcnbeg\u00fcn daha iyiye gidiyorum. Onlar\u0131 tan\u0131d\u0131k\u00e7a sahada baz\u0131 \u015feyler otomatikle\u015fecektir. Bir orta saha oyuncusunun skora daha fazla katk\u0131 yapmas\u0131 gerekir. Bende bunu \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki ma\u00e7larda geli\u015ftirmeye daha da gayret edece\u011fim. Hem daha fazla asist hem de daha fazla gol atmak istiyorum\u201d ifadelerini kulland\u0131. Kendimi evimde gibi hissediyorum \u00c7aykur Rizespor\u2019da kendisini evinde gibi hissetti\u011fini dile getiren ba\u015far\u0131l\u0131 orta saha oyuncusu Donsah \u201cBen burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Burada Gana\u2019da ki gibi bir zihniyet var diyebilirim. \u00c7ok yak\u0131n davran\u0131yor herkes birbirine ve \u00f6zellikle kul\u00fcp i\u00e7erisinde de herkes yard\u0131mc\u0131 olmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum birbirine. \u015eehir de zaten kul\u00fcb\u00fcm\u00fcze \u00e7ok yak\u0131n, antrenman sonras\u0131nda tesisten \u00e7\u0131k\u0131nca y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapmak i\u00e7in ya da ufak bir gezinti yapmak i\u00e7in \u015fehir merkezine gidebiliyorum. Kendimi burada evimde gibi hissediyorum\u201d diye konu\u015ftu. Kendi g\u00fcc\u00fcm\u00fcz\u00fcn fark\u0131nday\u0131z Ligde kendi durumlar\u0131na konsantre olduklar\u0131n\u0131 belirten Donsah \u201cBiz daha \u00e7ok kendimize odaklan\u0131\u015f durumday\u0131z ve bizim \u00fcst s\u0131ralar\u0131m\u0131zda yer alan tak\u0131mlara bak\u0131yoruz. Kimin bizimle ayn\u0131 puanda oldu\u011fu bizi \u00e7ok ilgilendirmiyor. Biz kendi g\u00fcc\u00fcm\u00fcz\u00fcn fark\u0131nday\u0131z, neler yapabilece\u011fimizi de biliyoruz. Bunlar\u0131 da geli\u015ftirmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz zaten. O y\u00fczden \u00f6nemli olan bizim ne yapabilece\u011fimiz. Rakiplerin ne yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 \u00e7ok umursam\u0131yorum. \u00d6n\u00fcm\u00fcze bak\u0131yoruz, \u00fcst s\u0131ralara bak\u0131yoruz. Onlar\u0131n bizi daha \u00e7ok d\u00fc\u015f\u00fcnmesi laz\u0131m\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.