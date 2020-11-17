Çaykur Rizesporlu Donsah: Gücümüzün farkındayız



"Daha fazla asist yapmak ve daha fazla gol atmak istiyorum"

"Neler yapabileceğimizi biliyoruz"Arzu ERBAŞ Doğancan İLEK / RİZE,(DHA) Çaykur Rizesporlu Godfred Donsah, "Kendi gücümüzü biliyoruz, neler yapabileceğimizin farkındayız ve bunu geliştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah, Mehmet Cengiz Tesisleri´ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu zamana kadar iyi bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Donsah, "Yeni gelen arkadaşları daha iyi tanıma ve iyi bir ortam yakalama adına bu 3 haftalık antrenman ortamı bizim için yararlı oldu. Şu an çok iyi bir ortamımız var ve çok iyi hazırlandık. Bireysel anlamda ben daha da fazla gelişebileceğimi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımı tanıma anlamında daha da iyiye gidiyorum. Onları tanıdıkça sahada bazı hareketler de otomatikleşecektir" şeklinde konuştu.

"DAHA FAZLA ASİST YAPMAK VE DAHA FAZLA GOL ATMAK İSTİYORUM"

Kendisini evinde gibi hissettiğinin altını çizen Ganalı orta saha, "Bence bir orta saha oyuncusunun skora daha fazla katkı yapması gerekir. Ben de önümüzdeki maçlarda bunu geliştirmeye gayret edeceğim. Daha fazla asist yapmak ve daha fazla gol atmak istiyorum. Ben burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Herkes birbirine çok yakın davranıyor. Kulüpte de herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Şehir merkezi de kulübe zaten çok yakın, antrenman sonrası gezerek bile gidiyorum. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum" diye konuştu.

"NELER YAPABİLECEĞİMİZİ BİLİYORUZ"

Neler yapabileceklerinin farkında olduklarını belirten Donsah, sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz kendimize odaklanmış durumdayız. Biz kendi gücümüzün farkındayız neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bunu daha fazla geliştirmek için çalışıyoruz. Burada bizimle aynı puanda olan ya da geride olan rakiplerin ne yapabileceğine değil üst sıralardaki takımlara bakıyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Godfred Donsah açıklaması DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK

2020-11-17 19:28:24



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