Stjepan Tomas: “Rizespor’da devam ederim”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas kendi ülkesi olan ‘Hırvatistan’ın milli takımından teklif gelse ne yaparsınız ?’ sorusuna “Çaykur Rizespor’dan devam ederim” diyerek cevap verdi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, bir televizyon programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tomas programda ‘Hep futbolculara soruyoruz, sizin bir hedefiniz var mı?’ sorusuna “Türkiye’de uzun yıllar çalışmak işitiyorum” dedi. ‘Sözleşmeniz de var mı? Hırvat milli takım çağırırsa giderim diye’ sorusunu yöneltince Tomas kendisine “Çaykur Rizespor’da devam ederim” cevabını kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.