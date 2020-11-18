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Stjepan Tomas: “Kampta hem fiziksel hem taktiksel olarak eksikleri tamamladığımızı düşünüyorum”

İHA

Stjepan Tomas: “Kampta hem fiziksel hem taktiksel olarak eksikleri tamamladığımızı düşünüyorum”

Süper Lig’de 9. hafta karşılaşmasında A. Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde açıklama yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, “Hem fiziksel hem taktiksel olarak eksikleri tamamladığımızı düşünüyorum” dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında 22 kasım Pazar günü deplasmanda A. Hatayspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gerçekleştirdikleri Antalya kampı ile oyuncuların eksiklerini giderdiğini, bu yüzden kampın takıma adına verimli geçtiğini dile getiren Tomas, “3 hafta oynamadık ve bir Antalya kampı yaptık. Fiziksel eksilikleri olan oyunculara iyi geldi. İyi de çalıştık. Bazen çift antrenmanlar yaptık. Kendi aramızda çift kale maçlar oynadık. Hem fiziksel hem taktiksel olarak eksikleri tamamladığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kendilerini bekleyen zor bir 3 maçlık seri olduğunu dile getiren Tomas “Önümüzde 3 önemli maç var. Zaten her maç önemlidir. Hatay deplasmanda, sonra Uşak, ondan sonra da Galatasaray. Hatayspor iyi bir takım ve sahada iyi duruyorlar. Bireysel yönde iyi oyuncuları var. Biz iyi hazırlanıp oraya gideceğiz. İnşallah puanla döneceğiz" diye belirtti.

Yeni tip korona virüs testleri pozitif çıkan oyuncuların hafta içinde takıma katılacağını dile getiren Tomas, "Fernando, Remy ve Zafer korona virüse yakalandılar ve testleri pozitif çıktı. Bugün veya yarın Fernando ve Remy dönecekler. Bu hafta içerisinde takıma katılacaklar. İdman eksikleri var, dışarıya çıkmadılar, koşmadılar ama bireysel olarak, odada karantina sürecinde kuvvet çalıştılar" dedi.
Tomas, korona virüs nedeniyle lig maçlarına çıkamayacak takımlar için alınmasının planlandığı iddia edilen hükmen mağlubiyet kararıyla ilgili de "Bizim için kötü ama oyuncular dikkat edecek. Dışarı çıkarken maske takacaklar. Mesafeyi koruyacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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