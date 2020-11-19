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Karadeniz somonu dünyaya ihraç ediliyor

DHA

Karadeniz somonu dünyaya ihraç ediliyor


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/FINDIKLI (Rize), (DHA)RİZELİ girişimci Hasan Kuzuoğlu, kurduğu çiftliklerinde Karadeniz somonu üretiyor. 15 bin lira ciro ile yılda 3 ton balıkla işe başlayan Kuzuoğlu, yılda 15 bin ton somon balığı üretimine ulaştığı çiftliklerinde 400 milyon gelir elde edip, 12 ülkeye de ihracat yapıyor. Kuzuoğlu, bağışıklığı güçlendiren ve koronavirüs salgını sonrası satışı artan somon için Kanada ve İskoçya'da tesis kurmak için girişimlere başladı.
Fındıklı ilçesinde girişimci Hasan Kuzuoğlu, ABD'de bir şirketin genel müdürü olarak çalışırken, özlemini duyduğu doğal hayat için 9 yıl önce memleketi Rize'de Fındıklı'nın yeşil doğasıyla ünlü Çağlayan köyüne döndü. Çağlayan Deresi'nin kenarında alabalık üretim çiftliği kuran Kuzuoğlu, aldığı 10 bin yavru alabalıkla tek başına Karadeniz somonu üretimine başladı. İlerleyen dönemde işini geliştiren, havuz ve balık sayısını artıran Kuzuoğlu, yılda 15 bin ton somon üretimi seviyesine ulaştı.
JAPONLARIN İLK TERCİHİ KARADENİZ SOMONU
Koronavirüs salgını döneminde ihracatını artıran Kuzuoğlu, aralarında Rusya, Gürcistan, Polonya, Fransa, Hollanda ve Kazakistan olmak üzere 12 ülkeye yaklaşık 6 bin ton somon ihraç ederek, yaklaşık 28 milyon dolar gelir elde etti. Balık ihracatında Türkiye 8'inciliğine yükselen Kuzuoğlu'nun ürettiği Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşide de kullanılıyor. Ülkede sevilen lezzetler arasına giren Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşinin vazgeçilmez tadı oluyor.
'BAŞARIMIZI FINDIKLI´DAN SAĞLAMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ´
Kuzuoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kuzuoğlu, "2012 yılında Amerika'dan dönüş yaptığımızda kendi ellerimizle sıfır personelle kurduğumuz balık çiftliğimiz şu anda Türkiye'de Adana, Sivas, Kayseri, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin illerinde faaliyetteyiz. Ayrıca Gürcistan'a yatırımımız da başladı. Kanada ve İskoçya´da da yatırım yapmak için resmi makamlara başvurularda bulunarak, yeni çiftlik sahaları ve firmamızı globalleştirmek için arayışlardayız. Firmamız bu kısa süreçte 550 çalışana ulaşmış durumda. Çıktığımız bu yolda her yıl büyüyerek ilerledik. 2017 yılında başlayan ihracat atağımız 4 milyon dolarla başladı. 2018 yılında 8 milyon dolar, 2019 yılında da 21 milyon dolarla ilk bin ihracatçı arasına girmeyi kıl payı kaçırdık. Bu yıl itibariyle de şu anda 28 milyon dolara ulaşmış durumdayız. Tahminlerimize göre 2020 yılını 35 milyon dolarlık ihracat rakamıyla tamamlamayı planlıyoruz. Pandemi sürecinde yüzde 76 büyüme gösterdik, 100 yeni istihdam sağladık. Geçen yılki 224 milyon TL´lik ciro rakamımızın bu yıl 400 milyon TL'ye ulaşmasını hedefliyoruz. Bütün bu başarıyı Rize'nin şirin ilçesi Fındıklı´dan yakalamış olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
`KURTULUŞ SAVAŞI İSTİHDAMLA, İHRACATLA OLUYOR'
8 yıldır başarılarını artırarak devam ettiklerini vurgulayan Kuzuoğlu, "Türkiye balık ihracatçıları sıralamasında geçen yıl Türkiye 11´incisiydik. Bu yılsa 8´inci sıraya yükseldik. Geçen sene Rusya'ya Türkiye'den en çok su ürünleri ihraç eden firmaydık, bu yıl da bu liderliği sürdürüyoruz. Fındıklı'da yetiştirdiğimiz, yöre insanımızın emeğiyle paketlediğimiz bu ürünler dünyanın dört bir tarafına satılıyor. Biz bu ürünü çok basit bir şekilde, kafasını ve içini alarak Antalya'da Adana'da işleyebilecekken, organize sanayi bölgelerinde bu fabrikayı çok rahat bir şekilde kurabilecekken bu işletmeyi Fındıklı´ya kazandırmak için mücadele ettik. Yüzde 70'i kadınlardan oluşan çalışan sayımızı daha da artırmak için balığı fileto halinde ihraç ediyoruz. Böylece 5 dolar değerindeki ürün 10 dolara çıkıyor, bu da daha fazla işçi, daha yüksek ücretler, ülkeye daha fazla dolar girdisi anlamına geliyor. Artık kurtuluş savaşı topla, tüfekle olmuyor, ihracatla oluyor. Ekibimle birlikte, ülkem adına Cumhurbaşkanımızın yürüdüğü bu yolda üzerime düşen görevi ihracat yaparak, istihdam yaparak, vergi ödeyerek yerine getirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
'BALIK İŞİ KADINLARDAN SORULUR'
Balık tesisi çalışanlarından Aslıhan Köse de, "İşletmemizin çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Çünkü bana göre balık işi kadınlardan sorulur. Balığı en güzel biz temizliyoruz, paketliyoruz, sipariş veren ülkeler için gönderiyoruz" dedi.
Sevilay Kanal ise "Somon balıklarımızı büyük bir özenle temizleyerek fileto haline getirip, satışa sunuyoruz. Bizim ellerimizde, Karadeniz sularında yetişen Türk somonu dünyanın dört bir yanına gidiyor, bu bizim için büyük bir gurur" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Rize / Fındıklı Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-11-19 08:16:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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