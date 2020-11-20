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Rize´de vaka sayısı arttı, yoğum bakım sayısı arttırılıyor

DHA

Rize´de vaka sayısı arttı, yoğum bakım sayısı arttırılıyor


Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA ) RİZE İl Sağlık Müdürlüğü artan koronavirüs vakaları sonrası hastanelerdeki yoğun bakım kapasitelerini maksimum düzeye çıkardı, yoğun bakıma dönüştürülebilecek yeni alanların planlanması ile tıbbi cihaz ve ekipman tedariki için çalışma başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamayla vatandaşlardan çok zorunlu olmadıkça hastanelerin poliklinik ve acil servislerine başvurmamalarını istedi.  
Rize İl Sağlık Müdürlüğü´nden yapılan yazılı açıklamada, kentte, vaka sayılarında hızlı bir artış sürecine girildiği, bu sürecin günden günü yükselerek devam ettiği bildirildi. Özellikle son birkaç gündür hızla artan vaka sayıları ile hastalığı ağır seyredenlerin sayısının arttığı, bununla birlikte hastanelerde iş yükünün çok arttığı ve kapasitenin zorlanır hale geldiği anlatılan açıklamada şöyle denildi:
"Bu durumdan çok daha önemli ve acısı ise kıymetli insanlarımızı daha hızlı kaybediyor olmamızdır. Hastanelerde mevcut yoğun bakım kapasiteleri maksimuma çıkarıldı. Akabinde olası daha da zor günler için yoğun bakıma dönüştürülebilecek tüm alanları planlayıp, bunun için de gerekli olan tıbbi cihaz ve ekipmanı tedarik ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Hastanede yatarak tedavi görmek zorunda kalan hasta sayımız arttıkça sürekli başka servisleri de boşaltıp, korona servisine dönüştürmek zorunda kalıyoruz. Böylece koronaya yakalanmış hastaneye yatmak zorunda kalan hiçbir vatandaşımızın yatak bulmakta sıkıntı yaşamaması için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Lakin şu da unutmamalıdır ki, korona servisine çevirdiğimiz her bir servis, tedavisine orada ihtiyaç duyan covid dışı diğer hastalarımızın mağduriyeti anlamına gelmektedir."    
`ZORUNLU OLMADIKÇA POLİKİNLİK VE ACİLLERE BAŞVURMAYALIM'
Çok zorunlu olmadıkça hastane poliklinikleri ve acillere başvurulmaması çağrısı yapılan açıklamada, "Kapasitelerimizin zorlandığı bu sıkıntılı günlerde kıymetli vatandaşlarımızdan bizlere lütfen ama lütfen çok daha fazla yardımcı olmalarını istiyoruz. Lütfen çok zorunlu olmadıkça hastane polikliniklerimize ve acillerimize başvurmayalım. Bu süreçte artık korona hastalarımızı imkânlarımız gereği iki kişilik odalara yatırmak zorunda kaldığımızdan, yanıma asla başka hasta almam diyerek sağlık çalışanlarını zor durumda bırakmayalım. Çünkü unutmayalım ki hızla artan hasta sayımız yüzünden yanımızdaki yatağa yatmasını istemediğimiz hasta acilde sedye üzerinde saatlerce beklemek zorunda olan kişidir. Kimsenin özellikle böylesi zorlu süreçte böyle bir hakkı yoktur ve isteği de olmamalıdır. Zaman anlayış, sabır ve hoşgörü zamanıdır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2020-11-20 09:52:58

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