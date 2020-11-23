Rize'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Adem AKATİN/ARDEŞEN, (Rize), (DHA)- RİZE'de, meydana gelen heyelan nedeniyle Ardeşen-Çamlıhemşin yolu ulaşıma kapandı. Yol, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
ArdeşenÇamlıhemşin ilçesi yolu 5'inci kilometresi Yamaçdere köyü mevkisinde akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. yüksek kesimden inen kaya ve toprak yığını nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Kapanan yolda, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince yol açma çalışması başlatıldı. Ekipler 1 saatlik çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Adem AKATİN
2020-11-23 21:03:36
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