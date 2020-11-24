Rize´de öğretmen ve öğrencilerden 'Öğretmenler Günü' klibi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize´de öğretmen ve öğrencilerden 'Öğretmenler Günü' klibi

DHA

Rize´de öğretmen ve öğrencilerden 'Öğretmenler Günü' klibi


Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) RİZE´de öğretmenler ve öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle müziğini, solistliğini, kameramanlığını ve montajını kendileri yaptıkları 'Benim adım öğretmen' adlı türküye klip hazırladı. Şiirlerin okunduğu, yeni öğretmenlerin yemin ettiği ve kent protokolünün görüşlerinin de yer aldığı klip, sosyal medyada beğeni topladı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nce pandemi nedeniyle kentte 24 Kasım Öğretmenler Günü´nü kutlamak için video klip hazırlandı. Kentte farklı okullardaki öğretmenler ve öğrenciler, müziğini, solistliğini, kameramanlığını ve montajını kendileri yaptıkları 'Benim adım öğretmen' adlı türkü için kamera karşına geçti. Öğretmenler tarafından türkü ve şiirlerin seslendirildiği klipte, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen de stüdyoya geçerek türküye eşlik etti. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği, kent protokolünün görüşlerinin yer aldığı, emekli olan 38 öğretmen ve milli eğitim çalışanına şeref belgelerinin verildiği klip, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ayrı ayrı ödülleri verildiği klip, pek çok sosyal medya takipçi tarafından da paylaşıldı.
`EVLERİMİZ SINIF OLDU´
İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, hazırlanan videoda konuşma yaparak, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan salgın nedeniyle maalesef bu yıl 24 Kasım´ı sizlerle iletişim halinde geçiremiyoruz. Salgın döneminde gerek yüz yüze gerekse uzaktan eğitim yolu ile yaptığınız çalışmalarda gösterdiğiniz başarıyı biliyoruz. Sizlerin sayesinde evlerimizin odaları birer sınıf haline geldi. Mesleğimde 32 yılı geride bırakmış olmama rağmen göreve ilk başladığım günü daha dün gibi hatırlıyorum. Göreve yeni başlayan öğretmenlerimize `aramıza hoş geldin´ diyor onlara uzun sağlıklı ve başarılı bir meslek hayatı diliyoruz, emekli olan meslektaşlarımıza da emeklilik hayatlarında sağlık sıhhat ve huzur diliyorum" dedi.
`SALGIN DOLAYISIYLA UZAKTAN KUTLAYACAĞIZ `
Eğitimci olan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de "Bu 24 Kasım´a ne yazık ki salgın dolayısıyla uzaktan kutlamak zorundayız. Eğitim içimizdeki aslanları uyandırma sanatıdır. Gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için azami gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda öğrencisini yetiştirme adına çaba gösteren öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutluyoruz" diye konuştu.
`ÖRNEK OLDUNUZ´
Klipte Rize Valisi Kemal Çeber ise "Dünyanın en kutsal mesleğini yapan öğretmenler sadece çocuklarımızı değil, geleceğimizi medeniyetimizi şekillendiriyor. Bizler hiç tereddüt etmeden çocuklarımızı sizlerin ellerine teslim ediyoruz. Bütün dünyanın ve ülkemizin büyük bir sınavdan geçtiği bu pandemi döneminde sizler okullarınızı, öğrencilerinizi, öğretmenlik mesleğini çok özlediniz. Uzaktan eğitimle `çocuklarımıza neler verebiliriz´ diye uğraştınız. Velilerle, öğrencilerimizle irtibatınızı kesmediniz. Hatta birçoğunuz pandemi ile mücadele ekiplerimiz içerisinde yer aldınız. Bu çalışmalarınızda da aslında hem öğrencilerinize hem de toplumun her kesimine bir kez daha örnek oldunuz ders verdiniz. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutluyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2020-11-24 11:05:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Rize'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Ayder'de mevsimin ilk karı
YEREL HABERLER Ayder'de mevsimin ilk karı
Rize’de 2 araç kökünden kopan ağacın altında kaldı
YEREL HABERLER Rize’de 2 araç kökünden kopan ağacın altında kaldı
MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan güven tazeledi
YEREL HABERLER MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan güven tazeledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X