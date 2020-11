Avrupalı ve Rus kayakçıların tercihi Kaçkar Dağları

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Avrupa'da bu yıl kayakçılar, Alp Dağları yerine Türkiye'de, Kaçkar Dağları'nı tercih etti. Rus kayakçıların da ilgi gösterdiği bölgede ocak ayında başlayacak helikopterle kayak sporu heliski için şimdiden rezervasyonlar doldu. İngiltere merkezli Financial Times gazetesi de Kaçkarlar ile Ayder Yaylası'nın kış turizmi ve sporları için cazibe merkezi olabileceğini yazdı.

Dünyada Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan, Türkiye´de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı, bu yıl da sürecek. Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Avrupa'da bu yıl kayakçılar, Alp Dağları yerine Türkiye'de, Kaçkar Dağları'nı tercih etti. Rus kayakçılarında ilgi gösterdiği bölgede ocak ayında başlayacak helikopterle kayak sporu heliski için şimdiden rezervasyonlar doldu. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda, 10 yılı aşkın süredir devam eden heliski sporu için başta bu yıl İsviçre, İtalya, Avusturya, Almanya, Fransa, Rusya ve Rusya olmak üzere farklı ülkelerden sporcular, Kaçkarlara gelecek.

KAÇKARLAR, AVRUPA BASININDA

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi de Kaçkarlar ile Ayder Yaylası'nın kış turizmi ve sporları için cazibe merkezi olabileceğini yazdı. Kaçkar Dağları'nın, kitlesel kayak turizminin ortaya çıkmasından önceki Alpler gibi olduğu ifade edilen yazıda, İsviçre'nin Zermatt ve Fransa Alpleri'ndeki kayak merkezi Courchevel bölgeleri örnek gösterildi. Kayak sporcularının Kaçkarlardaki deneyimlerine yer verilen yazıda bölgedeki kar kalitesinin kayak sporu için son derece elverişli olduğu vurgulandı.

HAFTALIK 10 BİN EURO ÖDÜYOLAR

Kişi başı haftalık 7 ila 10 bin euroyu bulan rakamlar ödeyen sporcu kafileleri, Kaçkarların zorlu ve dik yamaçlarda adrenalin yaşayacak. 2 helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere inecek. Helikopterle tekrar zirveye bırakılacak olan kayakçılar, gün boyu zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, adrenalin dolu anlar yaşayacak. Hazırlıkların sürdüğü bölgede helikopterlerin konuşlandırılması ile heliski heyecanı, Ocak'ta başlayacak.

REZERVASYONLAR DOLDU

Ayder Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, Kaçkar Dağları'nda heliski faaliyetini uzun süredir sürdüğünü belirterek bunun ürünlerini almaya başladıklarını söyledi. İngiltere merkezli Financial Times gazetesinden Amerikalı bir kayakçının bölgedeki serüvenine yer verdiğini hatırlatan Haşimoğlu, "Kayakçı Trabzon´a geliyor, Trabzon´da başka bir kayakçıyla buluşuyor. `Nereye gidiyorsun diyor, `Ayder´e gidiyorum´ diyor, `Biz de oraya gidiyoruz, Kaçkar Dağları'nda kayak yapacağız´ diyor. Kayaktan sonra kendi ülkelerine dönünce Kaçkarlar´daki kar kalitesinin yüksek olduğunu anlatıyorlar. Bu da bizim için ülkemiz adına çok sevindirici bir durum. Mutlu olduk bundan.Bu yıl da yine bu faaliyetlerimiz devam ediyor. 2020 yılında Covid-19 virüsünden dünya etkilendi. Fakat Türkiye´de bunun iyi yönetilmesinden dolayı yurtdışından, Avrupa ülkelerinden diğer ülkelere giden kayakçılar bu yıl Rize´yi tercih ediyor. Tercihlerinin en büyük sebebi de Türkiye´de Covid-19 sürecinin iyi yönetildiği anlamında. Rezervasyonlarımız çok yoğun durumda, dolmuş vaziyette" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Muhammet KAÇAR

2020-11-24 13:04:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.