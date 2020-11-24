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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de 'Arabalı Sinema Etkinliği’ne yoğun ilgi

İHA

Rize'de 'Arabalı Sinema Etkinliği’ne yoğun ilgi

Rize Belediyesi tarafından Sahil dolgu alanında ‘Arabalı Sinema Etkinliği’ düzenlendi.
Rize sahil dolgu alanında yer alan otoparkta gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı 7.Koğuştaki Mucize adlı filmin yer aldığı etkinlikte vatandaşlar önceden gelerek yerlerini kaptı. Araçların içerisinde radyo frekanslarını ayarlayan vatandalar daha sonra filmin başlamasını bekledi. Kimi vatandaşlar öncesinden mısır patlattı kimi ise termoslara koyduğu çaylar ile etkinliğe araçlarının içerisinden katıldı. Rize Belediyesi ekipleri ise Covit19 ile mücadele kurallarına uygun bir şekilde vatandaşlara patlamış mısır, limonata ve su dağıttı.
Rize’de etkinliğin ilk kez yapıldığına dikkat çeken Kültür ve Turizm İl Müdürü Esra Alemdaroğlu “Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile düzenlenen bir festival. Rize Belediyemize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli filmlerimiz yarıştı bu festivalde. Bugün Rize’nin ilk arabalı sinema etkinliğinde olmak hem gurur verici, hem mutluluk verici. Biz inanıyoruz ki her yaptığımız faaliyet Rize’de hak ettiği değeri kazanacak. Yeni girişimcilik adına olsun, faaliyetler adına olsun etkili olacaktır” şeklinde konuştu.
Etkinliği çok beğendiğini ve ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını dile getiren Edanur Yıldırgan “Gerçekten çok memnun kaldık böyle bir pandemi sürecinde böyle bir şey yapılması güzel. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Arabanın içerisinde ve uzak mesafelerde izlemek bence çok güzel bir şey. Çok memnunuz şu anda. Daha önce hiç böyle bir etkinliğe katılmamıştım, ilk defa yapıyorum. Babam ve kız kardeşim ile birlikte geldik” dedi.
Ailesiyle birlikte arabasında film keyfi yapmak için etkinliğin gerçekleşeceği alana gelen Hüseyin Güntürk ise, “Etkinliği çok güzel buldum. Ailece geldik. Soğuk günlerde güzel bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.
Sefa Teke isimli bir başka vatandaş ise kendi memleketinde daha önce bu tür etkinliklere katıldığını yalnız Rize’de ilk olduğunu dile getirerek “Çok güzel oldu, işten sonra Rize’de güzel bir ortam oldu. Devamının gelmesini istiyoruz. İnşallah devamı da gelir. Ücretsiz olması ayrıyeten güzel oldu. Daha önce kendi memleketimde katılmıştım. Şu an gurbetçiyim. Orada katılmıştım, burada ilk kez katılıyorum. Ben daha önce filmi izlemiştim burada yine izleyeceğim ama keşke burada izleseymişim. Yarım saat önce geldik, yerimizi bulduk ve şimdi bekliyoruz” dedi.

‘Rize Rize olalı böyle bir etkinlik görmedi’
Etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren ve devamının gelmesini de istediğini sözlerine ekleyen Ahmet Pervane isimli başka bir vatandaş ise “Gerçekten çok müthiş bir etkinlik. Rize Rize olalı böyle bir etkinlik görmedi desek yeridir. Yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Herkes burada çoluk çocuk toplanıp buraya geldik. Pandemi döneminde böyle bir etkinlik olması insanları gerçekte mutlu etti. Herkes çok mutlu, İnşallah devamı gelir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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