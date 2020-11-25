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Pandemide evde kalan çay içti, tüketim arttı

DHA

Pandemide evde kalan çay içti, tüketim arttı


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)DÜNYADA kişi başı çay tüketimi ile ilk sırada yer alan Türkiye'de pandemi sürecinde çay tüketimi daha da arttı. Salgının ilk 3 aylık döneminde kuru çay tüketiminde yüzde 50 oranında artış gerçekleşti. Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Pandemide evde kaldıkça çay içiyoruz" dedi.
Dünya Çay Komitesi'nin hazırladığı 'Dünya Çay Raporu' sonuçlarına göre, yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında 3,5 kilogram ile Türkiye ilk sırada yer alıyor. Ülkede koronavirüs salgınının yayılım gösterdiği aylarda getirilen sokağa çıkma yasağı sürecinde çay tüketimi daha da arttı. Salgının ilk 3 aylık döneminde kuru çay tüketiminde yüzde 50 oranında artış gerçekleşti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasaklarında evde kalınan sürelerde tiryakilerin çay tüketiminin zirveye ulaştığı belirlendi.
'HER DURUMDA, ÇAY DEMLEYELİM ANLAYIŞIMIZ VAR'
Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, pandemi sürecinde ülkede çay tüketiminin ciddi oranda arttığını söyledi. Salgın sürecinin ilk 3 ayında ortalama 20 bin ton civarında olan satışların 40 bin tona çıktığını ifade eden Alim, "EkimKasım aylarında da çay satışlarımızda artış var. Bu yıl bizim hedefimiz 120 bin ton çay satmak ancak şimdiden bu rakamı geçtik. Ben de günde 30 bardak çay içiyorum ama günde 5060 bardak çay içen insanlarımız var. Türkiye'de evlerde çay kültürü oturmuş durumda. Hemen her durumda, `bir çay demleyeyim´ anlayışımız var. Kalabalık da olsanız yalnız da kalsanız çaysız olmuyor. Çay dostluğu, muhabbeti geliştiriyor. Belki sürekli siyah çay içmek istemezlerse diye biz tüketicilerimizin karşısına farklı alternatiflerle çıkıyoruz. Yeşil, beyaz çay ve maça çayı gibi değişik alternatifler sunuyoruz" dedi.
'ÇAYSIZ OLMUYOR'
Pandemi ile beraber evde geçirilen saatlerde artınca daha fazla çay tükettiğini söyleyen Servet Karamahmutoğlu, "Çok fazla çay tüketiyoruz, günde kesin 3 kere çay demlenir. Ama bu pandemi döneminde çay demleme sayımızı ve içme sayımızı da artırdık. Çaysız olmuyor" diye konuştu.
'PANDEMİDE EN YAKIN ARKADAŞ ÇAY'
Pandemide en yakın arkadaşının çay olduğunu söyleyen Mümin Kulaksız, "Pandemi sürecinde evde daha fazla kaldığımız için fazla çay içiyoruz. Biz Rizeliyiz tabii ki çay içmemiz lazım. Koronaya karşı da etkili olduğunu söylüyorlar. Pandemi de bizim evde 45 defa çay demlendiğini biliyorum. Her demlendiğinde 45 bardağı peş peşe içiyoruz, demliği bitiriyoruz. Misafir olayı kalktı ama çaya devam. Televizyonun karşısına oturduğun zaman uğraşacağın tek şey çay, artık en yakın arkadaşta çay oldu" dedi.
'ÇAY İÇMEYE DEVAM'
"Çay içmekten bardaklar sarardı, yeni bardak aldım" diyen Emine Okumuş ise "Pandemide bolca çay demliyoruz, yiyoruz, içiyoruz, kilolarda aldı başını gidiyor. Biz zaten çay üreticisiyiz çay içmezsek olmaz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-11-25 08:43:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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