Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 3 - Uşakspor: 0 (İlk yarı)

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– Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çaykur Rizespor, Uşakspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 30’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar

13. dakikada ceza sahası içinde Mithat Pala ile verkaç yapan Tunay Torun’un vuruşunda top ağlara gitti. 10

43. dakikada Tunay Torun’un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Kemal Rüzgar'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 20

45. dakikada Çaykur Rizespor’da Kemal’in kafa pasında topla buluşan Tunay Torun sol direğin önünde kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 30



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Emre Malok xx, Murat Temel xx, Emrah Ünal xx

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin xx, Murat Sağlam xx, Talbi xx, Selim Ay xxx, İsmail Köybaşı xxx, Jovançiç xx, Doğan Erdoğan xxx, Tunay Torun xxx, Michalak xx, Mithat Pala xxx, Kemal Rüzgar xxx

Yedekler: Zafer Görgen, Boğaçhan Kazmaz, Milan Skoda, Emirhan Topçu, Godfred Donsah, Onun Bulut, Alper Koç

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Uşakspor: Ersin Aydın x, Türker Toptaş x, Selim Dilli xx, Mehmet Gürkan Öztürk xx, Mehmet Bektaş xx, Samet Cantürk x, Kadir Arı x, Seçkin Getbay x, Ali Kılıç x, Alpay Koldaş x, İsmet Benli x

Yedekler: Hüseyin Koç, İbrahim, Serhat, Alperen, Berkay, Muhammet Fatih, Uğur, Berat, Resul, Levent

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Goller: Tunay Torun (dk. 13 ve 45), Kemal Rüzgar (dk. 43) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Selim Dili (Uşakspor)

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