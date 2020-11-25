Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 6 - Uşakspor: 0 (Maç sonucu)

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– Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çaykur Rizespor sahasında Uşakspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 60’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Mithat Pala’nın pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Michalak’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 40

84. dakikada Michalak ceza sahası içinde Berat’ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Emre Malok penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Kemal Rüzgar’ın vuruşunda top ağlara gitti. 50

90. dakikada Michalak’ın pasında ceza sahası içinde Kemal Rüzgar topu filelere gönderdi. 60



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Emre Malok xx, Murat Temel xx, Emrah Ünal xx

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin xx, Murat Sağlam xx, Talbi xx, Selim Ay xxx, İsmail Köybaşı xxx (Emirhan Topçu dk. 66 xx), Jovancic xx (Godfred Donsah dk. 75 x), Doğan Erdoğan xxx (Onur Bulut dk. 75 x), Tunay Torun xxx (Alberk Koç dk. 66 xx), Michalak xxx, Mithat Pala xxx, Kemal Rüzgar xxxx

Yedekler: Zafer Görgen, Boğaçhan Kazmaz, Milan Skoda

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Uşakspor: Ersin Aydın x, Türker Toptaş x (Levent dk. 80 ?), Selim Dilli x, Mehmet Gürkan Öztürk x (Uğur dk. 59 x), Mehmet Bektaş x, Samet Cantürk x (Berat dk. 59 x), Kadir Arı x, Seçkin Getbay x (Serhat dk. 62 x), Ali Kılıç x (Resul dk. 62 x), Alpay Koldaş x, İsmet Benli x

Yedekler: Hüseyin Koç, İbrahim, Alperen, Berkay, Muhammet Fatih

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Goller: Tunay Torun (dk. 13 ve 45), Kemal Rüzgar (dk. 43, 84 pen. ve 90) Michalak (dk. 53) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Michalak, Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor), Selim Dili, Uğur (Uşakspor)

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