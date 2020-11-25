Ağabeyini belediye imar müdürü yaptı, eleştirilere böyle cevap verdi Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi: "Vasıflı eleman lazımdı, ağabeyimi tercih ettim"

Rize'nin Çayeli ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Belediye Meclis üyelerinin "Vasfı yok, belediye işlerine karışamaz" sözleri üzerine ağabeyini Belediye İmar Müdürü olarak göreve başlattı.

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi’nin ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi’nin Çayeli Belediyesi’ne dışarıdan yardım etmesi Eylül ayı belediye meclisi toplantısının konusu olmuştu. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, toplantıda ağabeyinin kendine ücretsiz yardım ettiğini dile getirse de meclis üyelerini bir türlü ikna edemedi. Meclis üyelerinin "Belediyede çalışmıyor, belediyenin işlerine karışmasını halka anlatamıyoruz" ifadeleri üzerine Başkan Çiftçi’nin "O zaman ağabeyimi imar müdürü atayayım" şeklinde sözleri ironi zannedilse de öyle olmadı. Başkan Çiftçi, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden emekli olduğunu söylediği ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi’yi Çayeli Belediyesi İmar Müdürü olarak işe aldı.

Ağabeyi üzerinden meclis üyelerinin kendisini sürekli sıkıştırdığını dile getiren Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, “Ağabeyim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Cumhurbaşkanımızın imar müdürüydü. Ümraniye Belediyesi’nde, Alemdağ Belediyesi’nde imar müdürlüğü yaptı, Üsküdar Belediyesi’nin imar servisinde çalıştı. En son da emekli oldu. Annemiz burada olduğu için o da Çayeli'ne geldi. Geldiğinde de gündüzleri buraya geliyor bana yardımcı oluyordu" dedi.

Ağabeyinin işin ehli olduğu için belediyede işe başlatıldığını dile getiren Çiftçi, Çayeli’nde herkes akraba olduğunu da ifade ederek, "Bunun doğru bir karar olduğu kanaatindeyim, çünkü kendisi Türkiye’de imar konularında sayılı birkaç kişiden bir tanesi. Kanunların bize gösterdiği şekilde imar servisinde hizmet verecek. İmar servisinin gerçekten imardan anlayan çok tecrübeli bir yöneticiye ihtiyacı vardı. Bu kişinin benim ağabeyim olması çok da önemli değil. Neticede bunun vasfına bakacağız. Sizin çocuğunuzu ameliyat edecek kişinin profesör ağabeyiniz olması yanlış bir şey değildir. Siz ‘Hayır o benim ağabeyimdir o ameliyat etmesin benim çocuğumu, götürelim bu yabancı pratisyen ameliyat etsin’ demezsiniz herhalde. Biz Çayeli’nde hepimiz kardeşiz zaten. Bu ilçede hepimiz birbirimizin akrabasıyız” şeklinde konuştu.

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