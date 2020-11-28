Sokak sokak gezip, ördüğü kıl çorapları satıyor



Adem AKATİN/ARDEŞEN, (Rize), (DHA)RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, Zeki Döne (66) sokak sokak gezip, keçi kılından iplikle ördüğü kıl çorapları satarak geçimini sağlıyor.

Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeki Döne, dedesinden görüp öğrendiği keçi kılından kıl çorap örme geleneğini yaşatıyor. Caddelerde çorap örerek gezen Zeki Döne, hem kıl çorapları tanıtıyor, hem de satışını yaparak gelir elde ediyor. Döne, keçi kılından kendi ürettiği iple dokuduğu çorapların çiftini ise 500 TL'den satışa sunuyor. Kışın sıcak, yazın serin tutan ve terletmeyen özelliğe sahip kıl çoraplar tercih ediliyor:

Küçükken dedesinden bakarak öğrendiği geleneği yaşattığını belirten Zeki Döne, "Dedemden gördüm, bakarak öğrendim. Önce keçi yününden ip yaptım, sonra yine bakarak çorap örmesini öğrendim. Yaklaşık 60 yıldır ip yapıyor, çorap örüp satıyorum. Bu çoraplar sağlık için çok faydalı, romatizmaya iyi geldiği söylenir, kışın sıcak, yazın serin tutar, ayaklarını terletmez. Eskiden bu bölgede kıl çorap giyilirdi. Şimdi günlük hayatta kullananların sayısı azaldı, ama çobanlar hala kullanıyor ya da süs için alıyorlar" dedi.

'KIL ÇORAP ÖREN NESİL KALMADI'

Sokaklarda çorap örerek gezdiğini söyleyen Zeki Döne, "Sokaklarda yürürken çorap örüyorum. Hem öyle zaman geçiriyorum hem de ilgisini çekenler olursa satıyorum. Bakıyorum sokakta insanlar ellerindeki telefonunla uğraşarak geziyor, onlar tuhaf gelmiyor, ben tuhaf geliyorum. Artık kıl çorap ören neredeyse kalmadı, artık son temsilcisiyiz diyebilirim. Bizden bunu öğrenmek isteyen hiç kimse de yok. Bizimle birlikte bu gelenek yok olacağı benziyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Adem AKATİN

2020-11-28 08:07:44



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