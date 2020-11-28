Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray’ı ağırladı. Karşılaşma Galatasaray’ın 40’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sağ taraftan Oğulcan’ın pasında Emre Akbaba kaleye sırtı dönükken kendisine verdiği pası değerlendiren Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 02
79. dakikada ceza sahasının çerisinde oluşan karambolde Emre Kılıç’ın verdiği pasta topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 03
86. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası dışında buluşan Taylan’ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 04
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Sekan Ok xx, Serkan Çimen xx
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Moroziuk x, Meriah x, Emir x, Melnjak x, Abdullah x (Onur dk. 65 x), Donsah xx, Baiano x, Samudio xx (Fernando dk. 65 x), Boldrin x, Skoda x (Remy dk. 65 xx)
Yedekler: Tarık, Kemal Rüzgar, Tunay Torun, İsmail, Selim, Jovancic, Doğan,
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Galatasaray: Fatih xxx, Linnes xx, Marcao xx, Donk xx, Emre Taşdemir xx (Şener dk. 89 ?), Taylan xx, Feghouli xxx, Emre Akbaba xx (Ömer dk. 89 ?) , Oğulcan xx (Sekidika dk. 78 xx), Emre Kılınç xx (Kerem A. dk. 89 ?), Diagne xxxx (Ali Yavuz dk. 90 ?)
Yedekler: Yusuf, Etebo, Luyindama, Emin
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Diagne (dk. 44, 52 ve 79), Taylan Antalyalı (Galatasaray)
Kırmızı Kart: Boldrin (dk. 77) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Baiano, Emir, Melnjak, Moroziuk (Çaykur Rizespor), Fatih Öztürk (Galatasaray)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.