Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından



Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA) - Süper Lig'in 10'uncu haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray´a 4-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Konuşamasına Galatasaray´ı tebrik ederek başlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Onlar iyi oynadı, biz ise kötü oynadık. Hücumda etkisiz kaldık. Golden sonra reaksiyon gösteremedik. Bireysel hatalar yaptık. Oyuncu değişiklikleriyle topu daha çok tutan ve hücuma çıkan taraf olduk. Boldrin´in ikinci sarı kart görmesiyle yeniden oyundan düştük. Üçüncü ve dördüncü bölgeye topu taşımayı başaramadık. Bugün olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

FATİH TERİM: SAHADA DÜNYADAKİ ELİT TAKIMLARININ OYNADIĞI BİR OYUN VARDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise bu maçta kaleden başlayan diğer kaleye giden bir pas oyunu oynadıklarını vurgulayarak, "Futbolcularımız antrenmanlarda çalıştıklarımızın karşılığı yaptılar. İstediklerimizi yapmalarından memnunum. Rakip sahaya dominant bir oyunla topu yıktık. Kaptırdıkları toplarda pres ederek yeniden toplar kaptık. Pas istasyonlarımız çok iyi çalıştı. Genç oyuncularımızın katkısını gördük. Topla koşu takım halinde blok çıkıp savunma yaptık. Rakibe çok az hatta pek şans vermedik. Ofansif oyunu ortaya koyan bir oyun oynadık. Dünyadaki elit takımlarının oynadığı bir oyun vardı sahada. 1´den 93´üncü dakikaya kadar bende seyredenlerde zevk aldı. Futbolcularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HEM İYİ OYUN HEM DE İYİ SONUCU ALDIK"

Rize'de bir dönem ağır sakatlıklar yaşadıklarını hatırlatan Terim, "Bugünde çok iyi bir futbolla sakatsız gidiyoruz. Taraftarlarımızın gönüllerine su serptik. Hem iyi oyun hem de iyi sonucu aldık. Son iki maçta 48 şut attık. Yüzde 50´si isabetli. Bir gol daha atsak benim teknik direktörlüğümde takımdaki bininci golü atacaktık olmadı. İyi oyunumuzu sonuca çevirmek zorundaydık. Geçen haftada pozisyonlara girmiştik. Futbolun değişmez kuralı bize işledi. İkinciyi üçüncüyü atmak zorundasınız. Geçen haftanın üzerine koyduk. Bundan sonrada yine aynı şekilde devam edeceğiz. Bütün oyuncularımızın sakat hasta olmadan bizimle birlikte olmasını diliyorum. İyi yolda devam edip performansımızı daha ileriye götüreceğiz. Gençlerimizde geliyor iyi yoldalar. Bugün Galatasaraylılar için güzel bir gündü" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Stjepan Tomas´ın açıklamaları

Fatih Terim´in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER

2020-11-28 22:01:12



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