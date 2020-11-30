Yaylada gezintiye çıktılar, gördükleri tilkiyi poğaça ile beslediler



Arzu ERBAŞ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesinde karla kaplı Kavrun Yaylası'nda gezinti yapan bir grup, karşılarına çıkan tilkiyi poğaça ile besledi. Tilki, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Çamlıhemşin ilçesinde Yukarı Kavrun Yaylası Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Tayfun Bekar ve arkadaşları karla kaplı yaylada gezintiye çıktı. Bu sırada bir tilkiyle karşılaşan grup, hayvanı poğaça ile besledi. Tilki, son parçayı da alarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ

2020-11-30 09:20:51



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