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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize’de kayalıklarda baygın bulunan şahıs hayatını kaybetti

İHA

Rize’de kayalıklarda baygın bulunan şahıs hayatını kaybetti

Rize’de kayalıklarda baygın bulunan şahıs beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Derepazarı ilçesi sahilinde meydana geldi. Evden balık tutmak için çıktığı öğrenilen 64 yaşındaki Kazım Metin’in, sahilde gezenler tarafından baygın halde yerde yattığı fark edildi. 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesinin üzerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık ekipleri Metin’i Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Metin beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti. Yakınları, Metin'e hastanede geç müdahale edildiği iddiasında bulundu.
Öte yandan, Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıklarken, Kazım Metin bugün Derepazarı ilçesinde toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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