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Hastanede hayatını kaybeden şahsa 3 saat boyunca müdahale edilmediği iddia edildi Beyninde pıhtı attığı ortaya çıkan yaşlı adam hayatını kaybederken, aile şikayetçi oldu

İHA

Hastanede hayatını kaybeden şahsa 3 saat boyunca müdahale edilmediği iddia edildi Beyninde pıhtı attığı ortaya çıkan yaşlı adam hayatını kaybederken, aile şikayetçi oldu

Rize’de kayalıklarda baygın halde bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesi, yaşlı adamın hastanede 3 saat bekletildiğini ve bu süre zarfında kendisine müdahalede bulunulmadığını iddia etti.
Olay, Derepazarı ilçesi sahilinde meydana geldi. Evden balık tutmak için çıktığı öğrenilen 64 yaşındaki Kazım Metin, sahilde gezenler tarafından baygın halde bulundu. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Kazım Metin’i Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ailesinin iddiasına göre, hastanede 3 saat bekletilen ve bu süre zarfında kendisine hiçbir müdahalede bulunulmayan şahıs hayatını kaybetti.

“16.00’da hastaneye giren insana 19.00’a kadar hiçbir müdahale yapılmamış”
Olayla ilgili konuşan Adem Metin, “Babam 14.00 sularında evden ‘balığa gidiyorum’ diyerek çıktı. O süreçte evde yemek hazırlanıyor, saat 15.00’ten sonra benim eşim sürekli babamı arıyor. Durmadan babamı arayınca biz de şüpheleniyoruz ‘bir şey mi oldu’ diye. Orada görenler ambulansı aramış. Ambulans gelince babamı oradan alıyorlar” dedi. Babasının saat 16.00 sıralarında hastaneye giriş yaptığını ileri süren Adem Metin, “Sadece bir serum yapmışlar, ondan önce de tomografi ve bir kan tahlili aldılar. Biz bu süre zaafında sürekli arıyoruz ama telefona kimse bakmıyor. En son müşahededeki insanlar rahatsız oluyor ve hemşireye ‘Şu adamın telefonuna bir bakın’ diyorlar. O an saat 19.00’a geliyordu. Yani 16.00’da giren bir insana o saate kadar hiçbir müdahale yapılmamıştı” şeklinde konuştu.

“Hepsinden şikayetçi olacağım”
Sorumlulardan şikayetçi olduklarını ve davanın takipçisi olacaklarını sözlerine ekleyen Adem Metin, “Beyne anjiyo yapılması için RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirdiğimiz zaman oradaki doktorlar çok geç kalınmış olunduğunu söyledi. Zamanında müdahale edilseydi çok daha farklı şeyler olurdu. Hepsinden şikayetçi olacağım. Bizim canımız yandı” ifadelerini kullandı.

“İhmal var, sorumlusu cezasını çekmeli”
Amaçlarının böyle bir olayın bir daha yaşanmaması olduğunu ve ihmalin sorumlularının cezasını çekmesini istediğini dile getiren Kazım Metin’in yeğeni Hüseyin Sabuncu ise, “Burada derdimiz sağlıkçıları kötülemek değil. Süreci zaten biliyoruz, sağlıkçıların neler çektiğini zaten biliyoruz. Ama burada bir ihmal var ve bu ihmali kim yapmışsa cezasını çekecek. Biz burada acı çekiyoruz, hepimizin başına gelebilir. Herkesin bir empati yapmasını bekliyoruz. Bizim derdimiz, bizim başımıza gelen bir başkasının başına gelemesin. Burada ihmal var ve bu ihmalin sorumlusu kimse cezasını çeksin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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