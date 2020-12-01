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Kasa kasa hamsiyle dönüyorlar

DHA

Kasa kasa hamsiyle dönüyorlar


Arzu ERBAŞSelman KUTLU/RİZE, (DHA)KARADENİZ´de, 1 Eylül´de başlayan av sezonu sürüyor. Teknelerle açıldıkları denizde gece boyu avlanan balıkçılar, zorlu mesailerinin ardından kasa kasa hamsilerle kıyıya dönüyor.   
Denizlerde 1 Eylül´de başlayan av sezonu sürüyor. Sezona bereketli palamut avı ile başlayan Karadenizli balıkçıların, bolluğu yaşanan hamsi avı ile yüzleri gülüyor. Karadenizli balıkçılar av için zorlu bir mesai yapıyor. Gün batımına yakın teknelerle denize açılan balıkçılar, gece radardan sürüleri takip ediyor. Hamsi sürülerinin radarda belirmesi ile harekete geçen balıkçılar, ağları sessizce denize bırakıyor. Sürüyü ağın içerisine alan balıkçılar, 1 saatte ağları toplayarak tekneye çekiyor. Güç gerektiren sürecin ardından, gece boyu birkaç deneme daha yapan balıkçılar, sabaha karşı kasa kasa hamsilerle kıyıya dönüyor. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri, `Cefakar Ayaz´ balıkçı teknesiyle açıldıkları Karadeniz´de balıkçıların zorlu balık avı mesaisini görüntüledi.
'HALE VERDİĞİMİZ FİYATLA VATANDAŞIN ÖDEDİĞİ ÜCRET ARASINDA ÇOK FARK VAR'
Cefakar Ayaz teknesi kaptanı Muharrem Hamza, balık avcılığının zorlu süreçlerini anlattı. Hamza, "1 Eylül'de tekneleri denize indirdik, ekim ayının sonuna kadar her gün palamut avladık. Denizde ne istavrit vardı ne hamsi, hiç umudumuz yoktu. Palamut seyrekleşti, bizim sahillerden kayboldu, hamsi bollaştı, istavrit de ara ara avlanıyor. Hamsi öyle bol da değil. Ağı serdiğimiz zaman 20-30 ton kadar sürü balık avlayabiliyoruz. Hedefimize ulaşmak için mecburen gece boyu birkaç kez ağ seriyoruz. Tüm geceyi denizin üzerinde ağ atarak geçiriyoruz. Başka balık da olmadığı için gündüzleri dinleniyor, geceleri hamsi avlıyoruz. Vatandaş çok da ucuz balık yiyemiyor, bizim hale verdiğimiz fiyatla vatandaşın ödediği ücret arasında çok fark var" dedi.
Teknenin aşçısı Cengiz Başlantı ise, "Tayfalar gece çok çalışıyor ve yoruluyorlar. Sabahları çok güzel bir kahvaltı hazırlıyoruz. Onlar dinlenmeye çekiliyorlar. O arada öğle yemeği hazırlıyoruz. Onlara enerji verecek, güçlendirecek yemekleri tercih ediyoruz. Çünkü gerçekten çok emek harcıyorlar, güç sarf ediyorlar. Yemekten aldıkları enerji ile çalışıyorlar. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.
`HAYATIMIZ DENİZ OLUYOR´
Sezonun başlaması ile bütün hayatlarının deniz olduğunu söyleyen balıkçı Yusuf Sokul da "Balık sezonu başladığında bütün hayatımız denizde geçiyor. Balığına göre kimi zaman gündüz kimi zaman da gece denizdeyiz. Hamsi avı için saat 16:00´da denize açılıyoruz. Avın bereketine göre 2 kere, belki 4 kere ağ sererek geceyi tamamlıyoruz. Ağ toplamak gerçekten çok zahmetli ve emek istiyor. Bir hava muhalefeti olmadığı sürece av sezonu boyunca denizde kalıyoruz" dedi.
`HER GÜN YAT DENİZ, KALK DENİZ´
Tayfa Selim Balcı ise "Her günü tekrarla geçiriyoruz. Av için denize açılıyor, kaptandan komutu alınca ağ serme işlemi başlıyor, sonra ağları topluyoruz, balıkları tekneye çekiyoruz. Duruma göre ağ serme işlemini birkaç kere tekrar ediyoruz. İşlemler bitince balıkları kasalıyoruz, limana yanaşıp istirahate çekiliyoruz. Her gün yat deniz, kalk deniz. Evdekiler adımızı unuttu" ifadelerini kullandı.
`HAMSİNİN SOFRAYA GELMESİ KOLAY DEĞİL´
Balık toptancısı Sami Öz de "Balıkçılık basit bir iş değil. Gecenin ayazında saatlerce sabırla balık avlıyorsunuz. Zorlu bir süreç, hamsinin denizden soframıza gelmesi kolay bir iş değil. Hamsi biraz daha bol olsa da çalışan bu insanlar emeğinin karşılığını fazla fazla alsa. İlerleyen günlerde sanki daha bol olacak sabırla bekleyeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Selman KUTLU
2020-12-01 08:40:39

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