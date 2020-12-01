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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de mevcut yerlerinden taşınmak istemeyen minibüs şoförleri tepkili

İHA

Rize'de mevcut yerlerinden taşınmak istemeyen minibüs şoförleri tepkili

Rize’de mevcut yerlerinden taşınmak istemeyen minibüs şoförleri duruma tepki gösterdi.
Rize’de kentsel dönüşüm kapsamında şehir merkezinde belediye blokları olarak adlandırılan binalar yıkılarak yerine yeni iş merkezleri yapılacak. Bu kapsamda yakılacak olan binaların hemen yan tarafında bulunan dolmuş durakları da mevcut yerinden, Rize sahilindeki durakların olduğu alana taşındı. Olaya tepki gösteren minibüs şoförleri ise müşterilerinin otobandan geçmesinin zor olduğunu dile getirdi.
Kentsel dönüşüm için TOKİ’ye devredilecek alanda bulunan durakların kaldırılmasıyla tepki gösteren RizeTrabzon 10. Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Birol Bektaş “Buradan bizim duraklarımızı karşıya alıyorlar. Hiçbir binaya yıkım kararı gelmeden, kalkmadan bizim duraklarımızı karşıya alıyorlar. Yolcu şuan ki sistemle üç otobandan karşıya geçecek. Valizi var, yazı var, kışı var bu yolcu karşıya nasıl geçecek. Tehlike arz ediyor, burada ölen kalan olacak. Işıklandırma da yok. Alt yapısı hazırlanmamış bu yolcu karşıya nasıl geçecek? Bizi buradan kaldırdılar geçirdiler karşıya, burada sıkıntı var, bu işi kimse kabul etmiyor. Bizim arkamızda kimse yok. Bize hiçbir yerde durak vermediler. Karşıda bize verilen duraklara köpek bağlasan akşama kadar durmaz. Bu yolcu buradan oraya nasıl geçecek?” dedi.
Kendilerine daha önce durakların boşaltılması için karar tebliğ edildiğini fakat onların gösterilen yere taşınmak istemediğini dile getiren Bektaş “Bize tebliğ kağıdı verildi ay sonunda çıkın dediler, biz çıkmadık. Dinlemedik onları, çıkmak istemedik. Tebligatı imzalamadık. Çünkü bizim yolcumuz burada mağdur. Biz köy durağı değiliz ki geçelim karşıya da bilen yolcu gelsin binsin. Biz şehirler arası yolcu taşıyoruz, 410 dakika da bir araç kaldırıyoruz. Bu yolcu buradan nasıl geçsin karşıya? 3 tane otoban ve kavşak geçecek, aileli ve çantalı kişileri düşünmek gerekmiyor mu?” şeklinde konuştu.
Önce yolcunun otobandan karşıya geçmesi için gerekli alt yapının yapılması gerektiğini savunan Şoför Özgür Kavalcı ise “Durakları karşıya yapmışlar ama yağmur yağdığı zaman araçlardan inecek durum yok. Her taraf göl oluyor. Lavabo ihtiyacı olacak o yok karşıda. Şoförlerin oturabileceği bir çay ocağı yok. Arabalar orada bekleyecek, yolcular yağmurla çamurla gelecek. Yağmur yağarsa arabaya bile binilmez, zemini öyle bir yapmışlar ki her taraf gölet oluyor. Alt yapıyı bir yapsınlar, bu yayı bir şekilde karşıya taşısınlar. Şoförlerin oturabileceği bir yer olsun. İlden ile taşımacılık yapıyoruz. Bize bir durak tahsis etsinler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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