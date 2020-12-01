Rize'de 2 kaçak silah atölyesine baskın: 7 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE'de, 2 kaçak silah atölyesine polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, önceden tespit edilen 2 kaçak silah atölyesine baskın yaptı. Baskında tabanca yapımında kullanılan çok sayıda parça ile 6 tabanca, 206 fişek ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2020-12-01 20:20:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.