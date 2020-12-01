Rize'de 2 kaçak silah atölyesine baskın: 7 gözaltı

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE'de, 2 kaçak silah atölyesine polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, önceden tespit edilen 2 kaçak silah atölyesine baskın yaptı. Baskında tabanca yapımında kullanılan çok sayıda parça ile 6 tabanca, 206 fişek ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2020-12-01 20:20:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.