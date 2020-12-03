Rize´de 'uğur böceği' istilası (2)



PROF. DR. SEVGİLİ: EVLERDE SIKINTI OLUŞTURUYORLAR

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 6 mahalleye dadanan uğur böcekleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Böceklerin uğur böceğigillerden 'Harmonia' türü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sevgili, "Aslında yaprak bitleri üzerinde biyolojik mücadelede etkili ve yararlı bir tür olsa da son yıllarda hızla Avrupa'da da yayılmış bir tür. Özellikle kışları evlerde sıkıntı oluşturmaya başladılar. Bunlar kışları bir yerde kümelenerek bulunurlar. Bazı türler yüksek dağlardaki kayalıkların aralarında veya bir ağaç üzerinde yaşarlar" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Rize Mustafa KIRLAK

2020-12-03 10:51:12



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