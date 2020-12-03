Fernando Andrade: Taraftarımıza Galatasaray maçını unutturmalıyız



Selman KUTLU/RİZE (DHA)Çaykur Rizesporlu Fernando Andrade, 4-0´lık Galatasaray mağlubiyetinde kimsenin beklemediği bir skor ve futbol olduğunu belirterek, "Bu maçı taraftarlarımıza unutturmak için önümüzdeki Karagümrük maçından iyi bir skor ve futbolla döneriz" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 11'inci haftasında Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil-mavililerde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde bugün yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fernando Andrade, lige sıkıntılı bir başlangıç yaptığını söyledi: 'Geldiğim hafta bir sakatlık yaşadım' diyen Andrade, "Tam sakatlığımı atlattığımı düşündüğümde koronavirüse yakalandım. Koronadan dolayı iki haftada karantinada kalmak zorunda kaldım. Antrenmanları kaçırıp, arkadaşlarımla beraber olamadığım için ritmim biraz azaldı. Şu anda arkadaşlarımın düzeyine gelmeye çalışıyorum. Yüzde yüzüm diyemem" açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY MAÇINI UNUTTURMALIYIZ"

4-0´lık Galatasaray mağlubiyetini değerlendiren Fernando Andrade, "6 maçtır kaybetmeyen bir takım için kimsenin beklemediği bir futbol, skor oldu. Bu maçı acil bir şekilde unutmak istiyoruz. Hocamızla da konuştuk. Bu tür maçların başımıza gelebileceği, ancak bunların bir daha tekrarlanmaması gerektiği belirtildi. Umarım bundan sonra bir daha olmaz. Bu maçı taraftarlarımızı unutturmak için önümüzde bir Karagümrük maçı var. Bu maçtan hem iyi bir futbol hem de iyi bir skorla döneriz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Futbolcuların ısınması

-Fernando Andrade'nin açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Rize Selman KUTLU

2020-12-03 14:44:34



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