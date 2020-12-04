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Stjepan Tomas: "Karagümrük maçıyla eski tempomuzu yakalayacağız"

İHA

Stjepan Tomas: "Karagümrük maçıyla eski tempomuzu yakalayacağız"

Karagümrük maçıyla bir çıkış yakalamak isteyen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas "İyi giderken 3 hafta maç oynamadık. Bu bizim için kötü oldu. Karagümrük maçıyla toparlanıp eski tempomuzu yakalayacağız" dedi.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorunlarını cevaplayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Karagümrük takımının tecrübeli bir takım olduğunu belirterek “İyi oyunculara sahip tecrübeli bir takım. Topla oynayan, pas yapan bir takım müsaade ederseniz cezalandırırlar. Bizde bu maçta doğru cevap vermemiz gerekiyor. Bu hafta çalıştık. Galatasaray maçında agresiflik eksiğimiz vardı. İnşallah bu hafta bu agresifliği yansıtacağız. İyi giderken 3 hafta maç oynamadık. Bu bizim için kötü oldu. Karagümrük maçıyla toparlanıp eski tempomuzu yakalayacağız. Son iki maçta Remy ilk 11’de başlamadı. Takım alışmıştı o yüzden son iki maçta etkisiz kaldık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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