Rize'de kestiği ağaç başına çarpan genç yaşam mücadelesini kaybetti

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Rize’nin Güneysu ilçesinde kestiği ağacın başına çarpması sonucu ağır yaralanan Ahmet Köse, yaşam mücadelesini kaybetti.



Olay, 30 Kasım’da Güneysu ilçesi Kıbledağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Ahmet Köse, kestiği ağacın başına çarpması sonucu ağır yaralandı. Annesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Köse, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Köse, hastaneden verdiği yaşam mücadelesini 6. gününde kaybetti.

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