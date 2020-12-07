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Rize'de koronavirüs vakaları arttı, randevulu muayene dönemi başladı

DHA

Rize'de koronavirüs vakaları arttı, randevulu muayene dönemi başladı


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/RİZE, (DHA)RİZE'de, koronavirüs nedeniyle artan yoğunluk üzerine bugünden itibaren hastanelerde sadece randevulu hastalara hizmet verilmeye başlandı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, "Bugün pandemi sürecinde ilimiz için bir milat. Önümüzdeki bir aylık süreçte hemşehrilerimizden destek bekliyoruz" dedi.
Rize'de, Covid-19 vakalarının beraberinde getirdiği hastanelerdeki yoğun iş yükünün azalması amacıyla yeni düzenlemeye gidildi. Kentte bugünden itibaren hastane polikliniklerinde koronavirüs vakaları dışında, yalnızca Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alan hastalara hizmet verilmeye başlandı. Uygulamanın ilk gününde hastanelerdeki yoğunlukta azaldı.
'HASTALAR UYGULAMADAN MEMNUN'
RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral pandemi kurulunun almış olduğu kararla 7 Aralık tarihinin kent için milat olarak belirlendiğini söyleyerek, "Hastanelerde çok ciddi bir yoğunluğumuz vardı. Buna rağmen pandemi döneminde hiçbir hizmette aksamız olmadı. Bugün itibariyle randevulu muayeneler başladı. Vatandaşımızın da bu konuda bize katkısı olduğunu görüyoruz. İstemesekte poliklinik önlerinde bir yoğunluk, yığılma yaşanıyordu. Pazartesi bizim en yoğun günümüzdür. Bugün randevulu sistemde beraber koridorlardaki boşluğu görüyoruz. Hemşehrilerimiz bu uygulamadan memnun. Biz önümüzdeki 1 aylık süreçte hemşehrilerimizden destek bekliyoruz. Pandemiyi sadece sağlık çalışanlarının gayreti ile yenmek mümkün değil. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle çalışanlarımız da bir bulaş yaşanıyordu. Hastanedeki yoğunluğun düşürmesi ile bu bulaşta az olacaktır Bu da bizim gücümüzü uzun süre kullanmamızı yarayacak" dedi.
'BU UYGULAMA HEP SÜRMELİ'
Randevu alarak hastaneye tedavi için gelen Rahime Demiroğlu, "Hastaneler boşalmış, kimse yok, bu manzara bizi sevindirdi. Önceleri pandemide olsa yine de çok doluydu. Randevulu sistem bence hep devam etmeli" dedi.
Sevgi Güçlü de "Sistemden randevumu aldım, geldim. Çok boş buldum hastaneyi, sevindim. Normalde çok kalabalık olması gerekiyordu, hele de pazartesi günü. Görüyoruz ki randevulu sistem uygulaması işe yarıyor" diye konuştu. DHA-Sağlık Türkiye-Rize Arzu ERBAŞDoğancan İLEK
2020-12-07 14:29:35

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