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Rizesporlu Boldrin: Göztepe maçına da kazanmak için çıkacağız

DHA

Rizesporlu Boldrin: Göztepe maçına da kazanmak için çıkacağız


Doğancan İLEK/RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor kaptanı Fernando Boldrin taraftarlara mesaj göndererek, "Bize inanmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin, Rizespor çok daha iyi yerlere gelecek. Göztepe maçına da kazanmak için çıkacağız" dedi.
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam etti. Yeşil-mavililerde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan takım kaptanı Fernando Boldrin, 2 haftadır olumsuz sonuçlar aldıklarını belirterek, "Ancak unutulmaması gereken bir şey var; son iki maça gelene kadar da 6 maçtır takımımız kaybetmiyordu. Bazen takımlar böyle düşüşleri yaşayabilir. Bence çalışmamızda, kazanma hırsımızda hiçbir eksiklik yok. Bu süreci de en iyi şekilde çalışmalarımızla, antrenmanlarımızla atlatacağımızı düşünüyoruz" dedi.
"RİZESPOR İYİ YERLERE GELECEK"
Taraftara da mesaj gönderen Boldrin, "Bize inanmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Biraz kötü bir başlangıcımız oldu, daha sonra iyi gittik. Şimdi biraz kötü gidiş var gibi görünüyor ama öyle olmayacak. Bunu herkese göstereceğiz. Özellikle üst üste 4'üncü galibiyeti alacağımız Hatay maçında yediğimiz son saniye golü biraz takımdaki dengelerimizi, modumuzu, psikolojimizi bozdu. Ondan kurtulmaya çalışıyoruz. İlk kazandığımız maçtan itibaren herkesin inanmasını istiyorum ki Rizespor çok daha iyi yerlere gelecek" diye konuştu.
"TAKIMDAKİ ARKADAŞLIKLARDA EN UFAK BİR SIKINTI YOK"
Loic Remy ile aralarında sorun olduğuna yönelik çıkan söylentilere de yanıt veren Boldrin, bu konuda şunları söyledi:
"Aramızda hiçbir sıkıntı yok. Maç içerisinde her futbolcunun birbiri ile tartışması olabilir. Ben takım arkadaşlarımdan en küçüğüne ne kadar saygı duyuyorsan Remy'e de o kadar saygı duyuyorum. Herkese karşı saygım, sevgim aynı. Takım içerisindeki arkadaşlıklarda en ufak bir sıkıntı yok, kimsenin bir şüphesi olmasın. Tek istediğim önümüzdeki Göztepe maçında galip gelip takımı tekrar çıkışa geçirmek."
"BİZ İYİ BİR TAKIMIZ"
Kaptan Boldrin iyi bir takım olduklarını da kaydederek, "Rizespor olarak bundan sonra oynayacağımız bütün maçları kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Motivasyonumuzun, ben dahil, yüzde 100 olması gerekiyor. Rizespor maçı berabere bitirmek için ya da yenilmek için sahaya çıkmıyor. Her maçı kazanmak için çıkacak. Bu da önümüzdeki ilk maç. Bütün arkadaşlarımı motive görüyorum. Biz Göztepe maçına da kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Boldrin açıklama
DHA-Spor Türkiye-Rize Doğancan İLEK
2020-12-09 17:40:45

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