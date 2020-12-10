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Rize´de karantinayı ihlal eden 383 kişi, yurda yerleştirildi

DHA

Rize´de karantinayı ihlal eden 383 kişi, yurda yerleştirildi


Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)RİZE´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında ekiplerin denetim ve kontrolleri sürerken, karantina kurallarını ihlal eden 383 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Kentte, Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sürdürülüyor. Denetimler sırasında test sonucu pozitif ya da temaslı olduğu için karantinada olması gerekirken, dışarıda bulunan 383 kişi tespit edildi. Bu kişiler, KYK Yeşilçay Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınırken, haklarında gerekli işlemler başlatıldı.
Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Alınan her tedbir sizin ve sevdiklerinizin sağlığı ve daha güzel yarınlara ulaşması içindir. Bu nedenle alınan tedbirlere uyulması büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra artan her hasta sayısı hastanelerimizde daha fazla yük yüklemekte ve bunun sonucunda diğer sağlık alanlarında verilen hizmeti engellemektedir. Sağlık çalışanlarımızın ciddi gayretlerine bizlerde destek olursak hem onları daha çok motive eder hemde Covid-19 ile verilen mücadeleyi başarılı bir şekilde sonlandırmış oluruz" denildi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2020-12-10 12:25:58

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