Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Seri yakalamak istiyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Seri yakalamak istiyoruz

DHA

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Seri yakalamak istiyoruz


Selman KUTLU / RİZE,(DHA) Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Göztepe´nin önemli silahlarını kapatarak, onları yenip yeni bir seri başlatmak istiyoruz" dedi.
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam etti. Yeşil-mavililerde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Stjepan Tomas, "Göztepe maçından 3 puan alarak yeni seri yakalamak istiyoruz. Zaten ligde 2 maç kazanınca üst sıralara çıkıyorsun. Biz de 2 maç kazanarak üst sıralara çıkmak istiyoruz. Göztepe maçında onların önemli silahlarını kapatırsak puanlar alacağız" dedi.
"GOL YEMEDEN KAZANMAK İSTİYORUZ"
Geniş bir kadroya ve iyi oyunculara sahip olduklarını belirten Tomas, "Boldrin bizim takım için önemli bir oyuncu. Karagümrük maçında olmaması bizi etkiledi. Bu maç bizimle olacak. Bazı eksiklerimiz var. Remy'nin durumu yarın belli olacak. Baiano ve Abdullah Durak sakat ama geniş kadroya sahibiz. Oyuncularımız hazır, cumartesi günü sahaya çıkacak tüm oyuncular bütün enerjisini verecek. Biz çok basit goller yedik. Bireysel hatalarımızda oluyor. Onu da çözmeye çalışıyoruz. İnşallah bu hafta gol yemeden kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdman detay
-Tomas'ın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Rize Selman KUTLU
2020-12-10 17:35:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehadetinin üzerinden 2 yıl geçti Olay sonrası tutuklanan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun yargılanmasına devam ediliyor
YEREL HABERLER Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehadetinin ...
Rize´de karantinayı ihlal eden 383 kişi, yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Rize´de karantinayı ihlal eden 383 kişi, yurda ...
Gen havuzu sayesinde çayın kalitesi ve verimi artacak RTEÜ ve ÇAYKUR işbirliği ile kurulan gen havuzu çayın geleceğini garanti altına alıyor RTEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin: "Çay bahçelerini tohumlarla değil fidelerle yenileyeceğiz”
YEREL HABERLER Gen havuzu sayesinde çayın kalitesi ve verimi ...
Rizesporlu Boldrin: Göztepe maçına da kazanmak için çıkacağız
YEREL HABERLER Rizesporlu Boldrin: Göztepe maçına da kazanmak için ...
Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas'tan ırkçılık tepkisi
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas'tan ırkçılık tepkisi
Kemençeyle müzik yeteneğinin sınırlarını zorluyor
YEREL HABERLER Kemençeyle müzik yeteneğinin sınırlarını zorluyor
Rize Valisi Çeber, pandemi kurallarına uymayan 3 polise kestirdiği cezayı ödedi
YEREL HABERLER Rize Valisi Çeber, pandemi kurallarına uymayan 3 ...
Rize'de Korona virüs ile mücadelede kurallara uymayan 3 polis memuruna ceza
YEREL HABERLER Rize'de Korona virüs ile mücadelede kurallara uymayan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X