Rize´de park halindeki 2 otomobil yandı

Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA)RİZE´de park halindeki 2 otomobil, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Taşlıdere Mahallesi'nde gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yanındaki otomobile de sıçradı. Otomobiller alev topuna dönerken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Çevrede korku yaratan yangında, otomobiller kullanılamaz hale geldi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2020-12-11 09:56:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.