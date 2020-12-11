Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü

DHA

Fındıklı'da koronavirüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/FINDIKLI (Rize), (DHA)RİZE´nın Fındıklı ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uyulması ile Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kırmızı ile kaplı harita, mavi renge döndü. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu, "Rehavete kapılmayın, başlayan mavilik tüm Türkiye´ye ulaşsın" dedi.
Fındıklı ilçesinde bir süre önce artan koronavirüs vakaları ile HES uygulamasında ilçenin haritası kırmızı ile kaplandı. Kent genelinde alınan tedbirler ve denetimlerle vakalar azalmaya başladı. HES uygulamasında kırmızı ile kaplı harita, riskin az olduğu yeri gösteren mavi renge döndü. Fındıklı ilçesi kentte tek maviye dönen ilçe oldu. İlçede vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuyor, evlerde misafirliklere de gitmiyor.
'REHAVETE KAPILMAYALIM'
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, ilçede vaka sayılarının düşmeye başladığını belirterek "HES haritası ilçemiz için kırmızıdan maviye dönmesine katkı sağlayan kaymakamlık, emniyet güçleri, zabıta ekipleri, sağlık çalışanları ve bu sürece katkı veren Fındıklı halkına çok teşekkür ediyoruz. Maviye dönüş bizi mutlu etti ama bu beraberinde rehavet getirmemeli. Fındıklılar kurallara uyuyor ve uyumaya da devam etmemiz gerekiyor. Kısıtlamalarla beraber tabii ki vatandaşlar çok daha duyarlı olmaya başladılar. Bu kısıtlamalar vatandaşları köylerine yönlendirdi, tarımla buluşturdu, teması azalttı. Asla ve asla rehavete kapılmayalım. Bu hastalık sevdiklerimizi bizden alıyor. Daha fazla dikkat ederek bu maviyi kırmızıya çevirmeyelim Türkiye'de her yerin mavi olmasını sağlayalım" dedi.
İlçelerinde vaka sayılarının azalmasından mutluluk duyduğunu söyleyen Fatma Sarıoğlu "HES haritasında maviyi görmemiz halkımızın duyarlılığı ile ilgili tabii ki. Çoğunlukla kimse dışarı çıkmıyor, evlerinde zaman geçiriyor. Umuyorum ki bundan sonrası için de aynı duyarlılık devam eder" diye konuştu. 
Erdem Taşkın da, "Şehirle pek işimiz kalmadı, artık köylerdeyiz, bu şekilde de temastan uzak kalıyoruz ve hastalığın azalmasını sağlamış oluyoruz. Herkesin çok daha fazla duyarlı olduğu bir dönemdeyiz, çok daha dikkat etmeliyiz rehavete kapılmamalıyız" ifadelerini kullandı.
Ayşe Ercihan ise, "Sadece işim olduğunda çarşıya iniyorum, maskeye, sosyal mesafeye dikkat ediyorum. Evimizde zaten artık misafir ağırlamıyoruz. Bu sayede de başarıyı göreceğiz ama bunu hep birlikte hareket ederek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Rize / Fındıklı Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-12-11 13:43:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize´de park halindeki 2 otomobil yandı
YEREL HABERLER Rize´de park halindeki 2 otomobil yandı
Rize'de 2 araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Rize'de 2 araç alev alev yandı
AK Parti'li Avcı, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER AK Parti'li Avcı, koronavirüse yakalandı
Rize Milletvekili Avcı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Rize Milletvekili Avcı'nın Covid-19 testi pozitif ...
Ofisinde tartıştığı şahıs tarafından silahla vuruldu
YEREL HABERLER Ofisinde tartıştığı şahıs tarafından silahla vuruldu
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Seri yakalamak istiyoruz
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: Seri ...
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehadetinin üzerinden 2 yıl geçti Olay sonrası tutuklanan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun yargılanmasına devam ediliyor
YEREL HABERLER Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehadetinin ...
Rize´de karantinayı ihlal eden 383 kişi, yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Rize´de karantinayı ihlal eden 383 kişi, yurda ...
Gen havuzu sayesinde çayın kalitesi ve verimi artacak RTEÜ ve ÇAYKUR işbirliği ile kurulan gen havuzu çayın geleceğini garanti altına alıyor RTEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin: "Çay bahçelerini tohumlarla değil fidelerle yenileyeceğiz”
YEREL HABERLER Gen havuzu sayesinde çayın kalitesi ve verimi ...
Rizesporlu Boldrin: Göztepe maçına da kazanmak için çıkacağız
YEREL HABERLER Rizesporlu Boldrin: Göztepe maçına da kazanmak için ...
Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas'tan ırkçılık tepkisi
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas'tan ırkçılık tepkisi
Kemençeyle müzik yeteneğinin sınırlarını zorluyor
YEREL HABERLER Kemençeyle müzik yeteneğinin sınırlarını zorluyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X