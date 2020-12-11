Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti

Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/GÜNEYSU (Rize), (DHA)RİZE'de aynı aileden 5 kişi, yaklaşık 1 ay içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti. Aileden 7 kişinin daha koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.
İstanbul´da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç´e, rahatsızlanınca götürüldükleri hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Muhammet Genç hastanede, oğlu Burak Genç ise evde tedaviye alındı. Evde izole olan Burak Genç, geçirdiği kalp krizi sonucu 6 Kasım´da hayatını kaybetti. Burak Genç´in cenazesi, memleketi Rize´nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.
BABASI DA KURTARILAMADI
Burak Genç´in ölümünün hastanede durumu ağırlaşan babası Muhammet Genç de 12 Kasım'da yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Muhammet Genç, salgın tedbirleri altına kılınan cenaze namazının ardından, daha önce oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında defnedildi.
AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ DAHA ÖLDÜ
Genç ailesinden Ali Genç´in dün, İbrahim Genç´in (53) geçen hafta, Bünyamin Genç´in (36) de 10 gün gün önce koronavirüsten hayatı kaybettikleri belirtildi. Aynı aileden 7 kişinin de koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Rize / Güneysu Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-12-11 14:49:56
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