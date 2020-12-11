Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti (2)



CENAZE VE TAZİYEDE VİRÜS BULAŞMIŞ

Rize'de, yaklaşık 1 ay içinde koronavirüsten yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişi ile tedavisi süren 7 akrabalarının, taziyede virüs kaptıkları ortaya çıktı. Covid-19´dan hayatını kaybeden Burak Genç'in cenaze ve taziyesinde bir araya gelen aile bireylerine virüsün yayıldığı öğrenildi.

Babası Ali Genç'i de defneden Mustafa Genç, "Önce İstanbul'da halamın eşine koronavirüs tespiti yapıldı sonra aileye bulaştı. Halam ve küçük çocuğu iyileşti, maalesef 1 ay önce Burak'ı kaybettik. Cenazede sosyal mesafe kurallarına uyulmadı. Aradan geçti 5 gün, babası vefat etti. Ben o zaman karantinadaydım; kardeşim Bünyamin, İstanbul'a döndü testi pozitif çıktı. O cenazedeki akrabalardan 12 kişi pozitif çıktı. Daha sonra İbrahim Genç vefat etti, babamla aynı yerde tedavi görüyorlardı, 1 hafta sonra da babamı kaybettim. Bu hastalığın acı tarafı yakınlarımız hastalandıklarında hiçbir şey yapamıyoruz, yanlarında olamıyoruz, hizmet edemiyoruz. 2 halam şu anda yoğun bakımda yatıyor. Biz cenazemizi 10 kişi ile defnettik, akşam da yasımızı 4 kişi tutuyoruz. Herkes dikkat etsin, sosyal mesafeye uysun. Bu işin şakası yok. Bize de şaka gibi geliyordu ama başımıza gelince ne olduğunu anladık" dedi.

'KENDİMİZİ KORUYAMADIK'

Genç ailesinin akrabası Ali Genç de "Kardeşimin oğlu Burak Genç´i kaybettik, 5 gün sonra da babasını, 7 gün sonra da Bünyamin'i kaybettik sonra 2 kardeşimi toprağa verdim. Bugün de kayınımı kaybettim. 12 kişi koronavirüs tedavisi gördük, bu 5 kişi tedaviyi tamamlayamadı. Kendimizi bu hastalıktan koruyamadık, millet korusun, dikkat etsin. Başkaları yaşamasın, 1 ayda 5 akrabayı toprağa vermek ne demek? 2 baldızım yoğun bakımda tedavileri devam ediyor, makineye bağlılar, inşallah kurtulurlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize / Güneysu Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK

2020-12-11 16:29:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.