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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdürlükten emekli oldu, besiciliğe başladı

DHA

Müdürlükten emekli oldu, besiciliğe başladı


Arzu ERBAŞAbdullah UZUN/PAZAR (Rize), (DHA)RİZE'nin Pazar ilçesinde özel bir işletmede müdür olarak görev yapan Mehmet Yaşar Telatar (52), emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı. Çiftlik kuran ve 1000'e yakın küçükbaş, 50'ye yakın da büyükbaş alan Telatar, satışlarından gelir elde ediyor. Telatar, "Hayvanlarla ilgilenirken gençleştiğimi hissediyorum" dedi.
Pazar ilçesinde yaşayan Mehmet Yaşar Telatar, 12 yıl özel bir çay fabrikasında müdür olarak çalıştı. Emekliliğe ayrılan Telatar, hayalini kurduğu besiciliğe başladı. Küçük ve büyükbaş alarak besicilik yapmaya başlayan Telatar, yazları yaylada kışları ise ilçede kalıyor. Çiftlik kuran ve bine yakın küçükbaş, 50'ye yakın da büyükbaşın bakımını yapan Telatar, satışlarından gelir elde ediyor.
'AKRABALARIMDA TAVUK BAKAN BİLE YOK'
12 yıl özel bir fabrikada müdürlük yaptığını anlatan Telatar, "Yoruldum, bunaldım emekliliğimin dolduğu gün ayrıldım. Şimdi de o fabrikanın yanında hayvancılık yapıyorum. Severek yapıyorum, herkese de tavsiye ediyorum. Bu işle uğraşan hasta olmaz, strese girmez, sağlıklı bir hayat sürer. Önceden `müdürlüğü bıraktı hayvancılığa başladı´ gibi haberler duyduğumda açıkçası yadırgardım, tuhafıma giderdi. Şimdi ben de idareciliği bıraktım bu işe başladım. Aslında benim akrabalarım da tavuk bakan bile yok. Benim hayvancılık yapacağımı duyan yakınlarımda şaşırdı ama ben kararımdan dönmedim çok mutluyum" dedi.
'GAYET KARLI BİR İŞ'
Kendine rahat ve beyin dinlendirici bir iş seçtiğini söyleyen Telatar, "Başladıktan sonra gençleştim ve sağlığıma kavuştum. Sevdiğiniz işi yapın, sevmediğiniz iş sizi strese sokar, yorar. Özellikle gençlere sesleniyorum bu işi yapsınlar, gayet karlı bir iş" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize / Pazar Arzu ERBAŞ-Abdullah UZUN
2020-12-12 08:16:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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