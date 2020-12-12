Ersan Parlatan: “Haksız yere verilmiş penaltı ile kaybetmek bizim için üzücü”

Göztepe Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, aleyhlerine verilen iki penaltı pozisyonunda da anlam bulamadıklarını ve İzmir’e puansız dönmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Süper Lig’in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Çaykur Rizespor’a 32’lik skorla mağlup oldu. Göztepe Teknik Direktörü Ersan Parlatan maç sonu gazetecilere yaptığı açıklamada, maçı 20’dan beraberliğe getirdiklerini ve kazanmak için her türlü riski aldıklarını belirtti. Tecrübeli teknik adam açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Oyuncularımızı kutlamak lazım. 20 geriye düştüğümüz maçta kendimize inanarak beraberliğe getirdik ve kazanmak adına büyük riskler aldık. Rize’den puansız dönmemiz üzücü oldu. Rakibe verilen penaltıları anlamlı bulamıyoruz. Son dakikada 12 kişilik bir alanda tabii ki temas olacak ama bu temasın şiddeti önemli. Haksız yere verilmiş penaltı ile kaybetmek bizim için üzücü. Herkes emek veriyor. Bu kadar basit düdük çalınmamalı. İyi onadığımız ve geri döndüğümüz maça elimiz boş bir şekilde İzmir’e dönüyoruz.”

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