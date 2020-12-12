Çaykur Rizespor - Göztepe maçının ardından



Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) -

Süper Lig'in 12'inci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Göztepe´yi 3-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.

TOMAS: ÇOK ÖNEMLİ ÜÇ PUAN ALDIK

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, üç puanı aldıkları için mutlu olduğunu söyleyerek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Çok önemli üç puan aldık. Zor bir maç oldu. İlk yarıda top bizde kaldı. İkinci devre 2-0´ı da bulduk. Ardından basit iki gol yedik. Geçen haftalarda da böyle goller yedik. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Oyuncularımı tekrar kutluyorum" dedi.

ERSAN PARLATAN: BASİT PENALTI KARARLARIYLA KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZÜNTÜLÜYÜZ

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutlayarak, "Bugün 2-0 geri düşmemize rağmen maçı inanarak mücadele ederek beraberliğe taşıdık. Ardından öne geçebileceğimiz pozisyonlar yakaladık. Sahada iyi bir Göztepe vardı. Buradan puansız ayrıldığımız için üzülüyoruz. Penaltıları içerde izledik, haksız yere basit penaltı kararları ile maçı kaybetmek kötü oldu. Buradan puansız ayrıldığımız takım olarak üzüntülüyüz. Her takım için söylüyorum hakemler biraz daha dikkat etsinler. İyi oynadığımız ve geri döndüğümüz maçta emeklerimiz heba oldu. İnşallah hakemler daha dikkatli olurlar" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Rize DHA

2020-12-12 18:59:23



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