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Rize'de kısıtlamada 'balık boyu' denetimi

DHA

Rize'de kısıtlamada 'balık boyu' denetimi


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE,(DHA)RİZE´de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol görevlileri ve polis ekipleri, nakil araçlarında denetimlerini sürdürerek, balık ürünlerinin avlanma boyunu kontrol ediyor. 
Rize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri, av sezonunun başlaması ile birlikte yol kontrollerini de sıklaştırdı. Kentte, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ve İyidere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimler; '1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, ilgili yönetmelik ve 4/1 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ' hükümlerine göre gerçekleştiriliyor. Limandan yüklenen balıkları taşıyan nakil araçları, şehrin çeşitli noktalarında durdurularak  av yasakları kapsamında denetleniyor. Ekipler, denetimlerine sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor.  Polis ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, yasal boy sınırı altında avlandıkları tespit edilen balıklara el konulurken, ilgili yasa uyarınca da idari yaptırım cezası uygulanıyor.  Asgari avlanabilir balık boy limitlerinde hamsinin 9, istavrit  ve barbun 13, lüfer 18, palamut 25, kalkan 45, mezgitin ise 13 santimetre olduğu belirtdi. 
'HAMSİNİN BOY SINIRLAMASI 9 SANTİMETRE'
Rize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Murat Taşçı, denetimlerin sürdüğünü ifade ederek,  "Av sezonunun başlaması ile beraber su ürünleri denetimlerimiz nakil araçlarında da devam ediyor. Yol güzergahlarında araçlarda nakli gerçekleştiren balıkların standartlara uygun olup olmadığını kotrol ediyoruz. Balıkların asgari avlanabilir boylarda olması çok önemli. Hamsi sezonunun devam ettiği bu günlerde araçlarda genelde hamsi ile karşılaşıyoruz. Hamsinin boy sınırlaması 9 santimetre. Nakli gerçekleştiren araçtan 1 kilo balık numunesi alıyoruz. Bu numunede yüzde 15'i istisna hakkı var. Yüzde 85 standartlara uygun olmalı. Standartlara uygun olmayanlara cezai işlem uyguluyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize / İyidere Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2020-12-13 12:14:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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