Mezar taşı yazarak başladı, mermer ustası oldu Eşine yardım için girdiği mermer atölyesinde usta oldu

Rize’de destek olmak için eşinin yanında işe başlayan 52 yaşındaki iki çocuk annesi Birsen Akgün, işini sevince 25 yıldır mermer ustalığı yapıyor. Mezar taşı yazarak başlayan Akgün işi sadece mezar taşı yazmayla bırakmadı ve şimdi ise koca mermerleri ölçüyor, kesiyor, zımparalıyor.

Aslen Ordulu olan ve maddi zorluklar nedeniyle İstanbul’dan ailesiyle beraber Rize’nin Ardeşen ilçesine taşınan Birsen Akgün, işinde titizlikle çalışarak değme ustalara taş çıkartıyor. İlk başlarda zorlansa da pes etmeden işi eline alan Akgün “25 yıldır bu işi yapıyorum. İlk önce eşimle mezar taşı yazarak başladım. Sonrasında zımpara yapmaya, taş kesmeye başladım. Şuanda hepsini yapabiliyorum. Dükkânda işçiden ötürü sorunumuz da oluyor, işçi bulamıyoruz fazla, o nedenle eşime yardım edip katkıda bulunuyorum. Neticede taştır, ağır iş ama gücümün yettiği kadarını kaldırıyorum. Ustamla veya çırakla beraber kaldırıp tezgaha koyuyoruz sonra zımparasını, kesmesini yapıyorum. Bir gün usta gelmediyse bile gelen müşterinin işini görüp onun ihtiyacını karşılayıp gönderebiliyorum” dedi.

Kadınlara ‘Sizde çalışın’ diyerek seslenen Akgün sözlerine “Kadınların her konuda her işte çalışmasından yanayım. Kendi ayaklarının üzerinde durmasından yanayım. Herkes çalışsın yani, insan sosyalleşiyor, aile bütçesine katkıda bulunuyor. Genç yaşta yapıp yaşlılıkta rahat yaşamak istiyorsan çalışacaksın. Ben böyle çalışarak 29 yıldır 2 çocuk büyüttüm. Çok şükür başımda evim var, arabam var, her şeyim var. Şuan gelirim iyi, bunu yapmasam olabilir ama seviyorum bu işi. Gücüm yettiği sürece 80 yaşına kadar da yaparım” şeklinde devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.