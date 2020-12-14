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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize´de köyde yangın; 10 ev kullanılamaz hale geldi (2)

DHA

Rize´de köyde yangın; 10 ev kullanılamaz hale geldi (2)


YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Rize´nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde tek katlı evde çıkıp, rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki 9 eve sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangında içerisinde samanlıkların da yer aldığı 10 ev yanarak küle döndü. Çevre ilçelerden de gelen takviye ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.
YANGIN, SÖNDÜRÜLMEYEN SOBADAN ÇIKMIŞ
İlk belirlemelere göre yangın, sobadaki ateş tam söndürülmeyen evin bacasından çıktı. Yanan tüm evlerin boş olduğu, sahiplerinin kent ve ilçe merkezlerindeki evlerinde olduğu öğrenildi.
HASAR TESPİTİNE BAŞLANDI
Öte yandan, yangının döndürülmesinin ardından AFAD ekiplerince köyde hasar tespit çalışması başlatılacak. İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, köydeki vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini belirterek, yaraların hızla sarılacağını söyledi. Yangına müdahale çalışmaların sürdüğünü kaydededen Kaymakam Cafer Kaymakçı "Yangın saat 11 civarlarında başladı. Yangın yazık ki 10´uncu eve de sıçradı. Hafta sonunu köyde geçiren vatandaşımız bu sabah evinden ayrılırken sobayı tam söndürmeyince bu yangın çıktı. Tam tespitler söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek. Köyde yerleşik yaşayan olmadığı için çok şükür herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Hasar tespit çalışmaları yangının söndürme işlemi sonra başlayacak, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Çok şiddetli rüzgâr olduğu için yangını kontrol altına alınmakta zorluk çekildi. Ayrıca birbirine bitişik binalar arasında araç yolu olmadığı için de itfaiye ekipleri hortumları peş peşe ekleyerek mahallenin içine kadar ulaşabildi. Dört ayrı noktadan bu yöntemle müdahale devam ediyor" dedi.
`EKİPLER ZORLUK ÇEKİYOR´
Gölyayla köyü muhtarı Dursun Ali Kan da, "Yangını duyanlar haber verdi hemen geldik ama alevler yükselmişti, müdahale çok zordu. İtfaiyeyi aradık, ekipler toparlandı hızlıca geldiler ancak rüzgar nedeniyle yangın hızla yayıldı. Binalar ahşap, üzerleri sacla kaplı. Ekipleri müdahale etmekte zorluk çekiyor. İnşallah daha fazla yayılmadan söner" diye konuştu.
`4-5 EV SIÇRAR DİYE KORKUYORUZ´
Köyde yaşayan ,Ahmet Aksu ise "Rüzgar olduğu için yangın söndürülemiyor. 10´uncu eve sıçradı ne yazık ki. Evler çok yakın; `45 ev daha var, onlara da sıçrar´ diye korkuyoruz. Hafta sonu burada geçirmişler, giderken sobayı tam söndürmeyince ne yazık ki bu tablo ile karşı karşıya kaldık. Evler boştu, yangını görüp gelenler su depolarının yerini bilmeyince müdahalede gecikildi. İtfaiye ekipleri yoğun emek harcıyor ama rüzgar işlerini zorlaştırıyor" diye konuştu.Selçuk BAŞAR-Arzu ERBAŞ/İKİZDERE (Rize), (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / İkizdere Selçuk BAŞAR-Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/İKİZDERE (Rize), (DHA)-
2020-12-14 17:40:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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