Rize´de 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangın, bacadan çıkmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize´de 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangın, bacadan çıkmış

DHA

Rize´de 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangın, bacadan çıkmış


Selçuk BAŞAR-Arzu ERBAŞ/İKİZDERE (Rize), (DHA)RİZE´nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde tek katlı ahşap evde çıkıp, rüzgârın da etkisiyle bitişiğindeki 9 eve daha sıçrayan yangın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu 12 saat sonra söndürüldü. 10 evin kullanılmaz hale geldiği facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, yangının ilk belirlemelere göre soba bacasından kaynaklandığı bildirildi. AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.
İlçeye bağlı Gölyayla köyünde, dün saat 11.00 sıralarında Mehmet Keçi´ye ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle bölgedeki 9 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Rize ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer 15 eve sıçramaması için de yoğun çaba gösterildi. Yangın, 12 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü.
10 EV TAMAMEN YANDI
Yangında 10 ev ve eklentilerindeki samanlıklar kullanılmaz hale gledi. Yapılan ilk incelemede, tek katlı ahşap evde başlayan yangının soba bacasından çıktığı tespit edildi. Yangın çıkan ev dışında yanan tüm evlerin boş olduğu, sahiplerinin ise kent merkezi ve ilçelerindeki evlerinde olduğu öğrenildi.
HASAR TESPİTİNE BAŞLANDI
Bu arada, alevlerin söndürüldüğü köyde facianın boyutu da gün ağırınca ortaya çıktı. Bölgeye gelen iş makineleriyle yanan evlerden geriye kalan ateşlerin üzerine toprak serildi. Köyde ayrıca, AFAD ve jandarma ekiplerince de hasar tespit çalışması başlatıldı.
`ENKAZIN ÜZERLERİNİ TOPRAKLA ÖRTTÜK´
Köyün muhtarı Dursun Ali Kan, "Yangının, bacadan çıktığını gördüler. Kendileri müdahale etmeye çalıştı ama rüzgâr hızla yangını büyüttü. Ekiplerin müdahalesiyle gece yarısı yangın güçlükle kontrol altına alındı. Şimdi enkazın üzerlerini toprakla örttük, iyice sönmesini bekliyoruz" dedi.
`KORKUNÇ BİR GÜN GEÇİRDİK´
Köyde yaşayan Memiş Çolak ise, "Dün korkunç bir gün geçirdik. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Hasar gören 10´uncu ev betonarme bina olmasaydı, yangın çok daha büyük boyutlara ulaşırdı. Ekipler rüzgârla şiddetlenen yangın karşısında büyük mücadele verdi. Gece yarısı sıralarında alevler söndürüldü" diye konuştu.
`BÜYÜK BİR AFET ATLATTIK´
Yangını ilk gören Şükrü Germe de, "Yanan ilk evin sahibini yarım saat önce arabası ile uğurladım. Sonra oradan geçerken bacadan duman çıktığını gördüm. Hemen etraftaki arkadaşlara bağırdım, hortumlarla su tutmaya çalıştık, yeterli olmadı. Bacadan çıkan alevler diğer evlere sıçradı. Biz büyük bir afet atlattık, güçlükle söndürüldü. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" ifadelerinde bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / İkizdere Selçuk BAŞAR-Arzu ERBAŞ/İKİZDERE (Rize), (DHA)-
2020-12-15 12:59:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize İl Özel İdaresi şehit mezarlarını onarıyor
YEREL HABERLER Rize İl Özel İdaresi şehit mezarlarını onarıyor
İkizdere'de yanan ev sayısı 10’a yükseldi
YEREL HABERLER İkizdere'de yanan ev sayısı 10’a yükseldi
Rize´de köyde yangın; 10 ev kullanılamaz hale geldi (2)
YEREL HABERLER Rize´de köyde yangın; 10 ev kullanılamaz hale geldi ...
Yanan evlerin sayısı 10'a yükseldi
YEREL HABERLER Yanan evlerin sayısı 10'a yükseldi
Rize Valisi Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber'in korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Rize Valisi Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber'in ...
Rize´de köyde yangın; 8 ev alev aldı, ekipler müdahale ediyor
YEREL HABERLER Rize´de köyde yangın; 8 ev alev aldı, ekipler ...
Rize’de çıkan yangında 7 ev tamamen yandı
YEREL HABERLER Rize’de çıkan yangında 7 ev tamamen yandı
Mezar taşı yazarak başladı, mermer ustası oldu Eşine yardım için girdiği mermer atölyesinde usta oldu
YEREL HABERLER Mezar taşı yazarak başladı, mermer ustası oldu Eşine ...
Sağlıkçıların pandemide zorlu 'evde bakım' mesaisi
YEREL HABERLER Sağlıkçıların pandemide zorlu 'evde bakım' mesaisi
Çaykur Rizespor´da keyifler yerinde
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor´da keyifler yerinde
Rize'de kısıtlamada 'balık boyu' denetimi
YEREL HABERLER Rize'de kısıtlamada 'balık boyu' denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X