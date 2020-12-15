Rize´de 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangın, bacadan çıkmış



Selçuk BAŞAR-Arzu ERBAŞ/İKİZDERE (Rize), (DHA)RİZE´nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde tek katlı ahşap evde çıkıp, rüzgârın da etkisiyle bitişiğindeki 9 eve daha sıçrayan yangın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu 12 saat sonra söndürüldü. 10 evin kullanılmaz hale geldiği facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, yangının ilk belirlemelere göre soba bacasından kaynaklandığı bildirildi. AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

İlçeye bağlı Gölyayla köyünde, dün saat 11.00 sıralarında Mehmet Keçi´ye ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle bölgedeki 9 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Rize ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer 15 eve sıçramaması için de yoğun çaba gösterildi. Yangın, 12 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü.

10 EV TAMAMEN YANDI

Yangında 10 ev ve eklentilerindeki samanlıklar kullanılmaz hale gledi. Yapılan ilk incelemede, tek katlı ahşap evde başlayan yangının soba bacasından çıktığı tespit edildi. Yangın çıkan ev dışında yanan tüm evlerin boş olduğu, sahiplerinin ise kent merkezi ve ilçelerindeki evlerinde olduğu öğrenildi.

HASAR TESPİTİNE BAŞLANDI

Bu arada, alevlerin söndürüldüğü köyde facianın boyutu da gün ağırınca ortaya çıktı. Bölgeye gelen iş makineleriyle yanan evlerden geriye kalan ateşlerin üzerine toprak serildi. Köyde ayrıca, AFAD ve jandarma ekiplerince de hasar tespit çalışması başlatıldı.

`ENKAZIN ÜZERLERİNİ TOPRAKLA ÖRTTÜK´

Köyün muhtarı Dursun Ali Kan, "Yangının, bacadan çıktığını gördüler. Kendileri müdahale etmeye çalıştı ama rüzgâr hızla yangını büyüttü. Ekiplerin müdahalesiyle gece yarısı yangın güçlükle kontrol altına alındı. Şimdi enkazın üzerlerini toprakla örttük, iyice sönmesini bekliyoruz" dedi.

`KORKUNÇ BİR GÜN GEÇİRDİK´

Köyde yaşayan Memiş Çolak ise, "Dün korkunç bir gün geçirdik. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Hasar gören 10´uncu ev betonarme bina olmasaydı, yangın çok daha büyük boyutlara ulaşırdı. Ekipler rüzgârla şiddetlenen yangın karşısında büyük mücadele verdi. Gece yarısı sıralarında alevler söndürüldü" diye konuştu.

`BÜYÜK BİR AFET ATLATTIK´

Yangını ilk gören Şükrü Germe de, "Yanan ilk evin sahibini yarım saat önce arabası ile uğurladım. Sonra oradan geçerken bacadan duman çıktığını gördüm. Hemen etraftaki arkadaşlara bağırdım, hortumlarla su tutmaya çalıştık, yeterli olmadı. Bacadan çıkan alevler diğer evlere sıçradı. Biz büyük bir afet atlattık, güçlükle söndürüldü. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" ifadelerinde bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / İkizdere Selçuk BAŞAR-Arzu ERBAŞ/İKİZDERE (Rize), (DHA)-

2020-12-15 12:59:44



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