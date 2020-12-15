Yangının ardından bugün kar yağdı Gölyayla köyü beyaza büründü

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde, 9 evin de kullanılamaz hale geldiği ve 1 evin zarar gördüğü yangın sonrası kar yağışının başlaması ile köy beyaza büründü.
Rize'nin İkizdere ilçesinde bağlı Gölyayla köyünde dün çıkan yangın sonrası 9 ev kullanılamaz hale gelirken, 1 ev de zarar görmüştü. Dün çıkan yangın sonrası alevlere teslim olan Gölyayla köyü bugün başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.